Первый укос трав – как заготавливают корма, рассказал директор сельскохозяйственного комплекса

В Минской области массово ведут первый укос трав. Аграрии работают на опережение, темпы превышают прошлогодние. Необходимо уловить идеальную стадию зрелости зеленой массы. Всего предстоит заготовить свыше 3,5 миллиона тонн сенажа и более 4,5 миллиона тонн силоса. О том, как организованы работы в северных районах, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. От кошения до трамбовки – как мобильные механизированные отряды помогают аграриям Минской области в кормозаготовке.

На полях сельскохозяйственного комплекса «Великополье» воздух наполнен запахом зелени. Поля здесь особенные, в основном это торфяники. Поэтому для того, чтобы не потерять на качестве заготовки витаминной продукции, используют спецтехнику – валкообразователь. Он в точности копирует рельеф угодий и повторяет траекторию движения. Таким образом вся скошенная трава аккуратно уходит в валки, потери минимизированы.

Дмитрий Рунцевич, директор филиала «Сельскохозяйственный комплекс «Великополье» ГП Минсктранс»:

Обновление у нас – головное предприятие «Минсктранс» обновляет технику. Начали мы обновление, наверное, в 2023 году и все продолжаем. Тоже один кормоуборочный комбайн новый получили, автомобиль грузовой новый получили, прицепную технику получаем и трактора – два энергонасыщенных, два 1523 МТЗ. Помогают вышестоящие наши. Сейчас все силы на сельхозпредприятии брошены на кормозаготовку. Планы намечены – в силосно-сенажные траншеи необходимо заложить 7500 тонн зеленой массы. Задача посильная, задействовано около десяти единиц техники.