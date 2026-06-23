Первый укос трав – как заготавливают корма, рассказал директор сельскохозяйственного комплекса
В Минской области массово ведут первый укос трав. Аграрии работают на опережение, темпы превышают прошлогодние. Необходимо уловить идеальную стадию зрелости зеленой массы. Всего предстоит заготовить свыше 3,5 миллиона тонн сенажа и более 4,5 миллиона тонн силоса. О том, как организованы работы в северных районах, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
От кошения до трамбовки – как мобильные механизированные отряды помогают аграриям Минской области в кормозаготовке.
На полях сельскохозяйственного комплекса «Великополье» воздух наполнен запахом зелени. Поля здесь особенные, в основном это торфяники. Поэтому для того, чтобы не потерять на качестве заготовки витаминной продукции, используют спецтехнику – валкообразователь. Он в точности копирует рельеф угодий и повторяет траекторию движения. Таким образом вся скошенная трава аккуратно уходит в валки, потери минимизированы.
Дмитрий Рунцевич, директор филиала «Сельскохозяйственный комплекс «Великополье» ГП Минсктранс»:
Обновление у нас – головное предприятие «Минсктранс» обновляет технику. Начали мы обновление, наверное, в 2023 году и все продолжаем. Тоже один кормоуборочный комбайн новый получили, автомобиль грузовой новый получили, прицепную технику получаем и трактора – два энергонасыщенных, два 1523 МТЗ. Помогают вышестоящие наши.
Сейчас все силы на сельхозпредприятии брошены на кормозаготовку. Планы намечены – в силосно-сенажные траншеи необходимо заложить 7500 тонн зеленой массы. Задача посильная, задействовано около десяти единиц техники.
Дмитрий Рунцевич:
Мы будем закладывать немножко больше, чтобы у нас какая-то перестраховка была. Потому что неизвестно, как пройдет зима, поэтому лучше мы себя обезопасим. Идем мы довольно-таки хорошо, я хочу сказать, в этом году. Такого, наверное, в последнее время не наблюдалось на моей памяти. Помимо закладки в силосно-сенажные траншеи, еще в стретч-пленку крутим тоже корма. Также будем сено заготавливать обязательно. В прошлом году, я смотрю, не совсем получилось это сделать, но в этом году будем стараться. Постараемся урвать, каждый час этот солнечный пытаемся. Большое, наверное, спасибо механизаторскому составу. Потому что все люди из деревни, всем близко сельское хозяйство и все это прекрасно понимают. Соответственно, приходим пораньше. Если видим, что сегодня погода позволяет поработать, приходим пораньше, уходим попозже. Никто на временные рамки не ориентируется.
Подробности в видео.