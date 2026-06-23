Многодетная семья переехала из Германии в белорусскую деревню

Миграционный кризис, безработица и отсутствие безопасности— так описывают свою жизнь в Германии супруги Оелке. В 2025 году они приняли решение переехать в Беларусь.

Сегодня семья с тремя детьми разместилась в поселке под Минском. Здесь они нашли то, чего им так не хватало на родине, – спокойствие и человеческое отношение, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.