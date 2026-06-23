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Многодетная семья переехала из Германии в белорусскую деревню

23 июня 2026 14:06
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Миграционный кризис, безработица и отсутствие безопасности— так описывают свою жизнь в Германии супруги Оелке. В 2025 году они приняли решение переехать в Беларусь.

Сегодня семья с тремя детьми разместилась в поселке под Минском. Здесь они нашли то, чего им так не хватало на родине, – спокойствие и человеческое отношение, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Многодетная семья переехала из Германии в белорусскую деревню-2

Марина Оелке:
Рональд приезжал с благотворительной миссией, когда в Беслане трагедия случилась. Он хотел и Россию посмотреть. Мы с ним познакомились, потом переписывались на английском языке. В 2007 году мы с ним поженились.

Все у нас было прекрасно, удивительно. Мы уезжать вообще никуда не собирались, мы жили тоже в деревне. Вокруг были яблочные, черешневые сады, леса, там альпийские идеальные картинки. У обоих была работа, работа была такая прям хорошая. А потом наступил 2015 год, когда открыли границы. И вот тут у нас случился первый шок. Когда начали массово завозить людей без документов.

Подробности в видео.

# Иностранцы в Беларуси

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