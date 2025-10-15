Правительство обеспокоено состоянием нашего машиностроения – Турчин о деталях доклада Президенту

В части экономики один из главных вопросов – нефтеперерабатывающая промышленность. Как доложил премьер-министр, завершена работа с российскими партнерами по условиям функционирования отрасли. Они взаимовыгодные и позволяют отечественным компаниям работать эффективно. В целом ситуация на внутреннем рынке с обеспечением нефтепродуктами стабильная, потрясений быть не может, констатировал Александр Турчин. А вот промышленный сектор в целом вызывает опасения не только у правительства, но и у Президента. Наблюдается снижение объемов производства и экспорта. Глава государства поручил серьезно заняться вопросом.

Вопросы внутренней повестки и работы промышленного сектора, а также взаимодействие с ключевыми партнерами Беларуси. По этим и не только вопросам Президент заслушал доклад премьер-министра Александра Турчина, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

У правительства обеспокоенность вызывает состояние нашего машиностроения. Это связано как с рядом объективных причин, так и субъективных. Для нас важно выработать такие механизмы и понимание того, как эти предприятия должны работать, чтобы сегодня обеспечивать эффективную работу, обеспечивать текущую прибыль. Выплачивать людям достойную плату и обслуживать свои финансовые обязательства.

Некоторые предприятия мы будем брать на ручное управление на какой-то период, чтобы контролировать те процессы, которые там происходят. Иногда у руководителя возникают соблазны простых решений – произвести и отправить на склад или дилерам за границу и не получить за это деньги. Решение гениальное по своей простоте. Только несет большие последствия в виде отсутствия оборотных средств и резкого ухудшения финсостояния.

Эффективная работа наших предприятий и сбалансированный рост – это определяющий фактор для развития предприятий. Промышленность под нашим особым контролем. По ряду отраслей уже в текущем году мы нашли ряд решений, которые позволили целому ряду предприятий эффективно функционировать уже в текущем году.