Турчин: наша страна меняется, это не всегда сильно заметно, но мы меняемся во всём

Новости Беларуси. 3 Июля. Особый день гордости и славы, повод оглянуться на прошлые достижения и заявить миру о выбранном нами пути развития. Главный государственный праздник сегодня объединяет жителей нашей страны всех поколений. И напоминает нам о ценности мирной жизни.

По традиции радость праздника с соотечественниками разделяет Президент. Александр Лукашенко этим утром возложил венок и цветы в мемориальном комплексе «Курган Славы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этом месте увековечен подвиг освободителей Беларуси. Несмотря на то, что в некоторых странах пытаются перелистать, а иногда и вовсе перечеркнуть страницы истории, белорусы помнят, какой ценой нам досталась Победа. В годы Великой Отечественной наша страна потеряла каждого третьего жителя. Алена Сырова продолжит.

В ней чисто зеленый есть, и она очень прекрасна и красива. И первобытна, можно даже вот так сказать. В это праздничное утро у Кургана Славы пленэр. Объект вдохновения не только для художников, но и поколений белорусов в нескольких сотнях шагов. Здесь, у подножия величественного Кургана, который год кряду начинаются праздничные торжества в честь Дня Независимости суверенной страны, которая, не забывая своего прошлого, развивается и стремится в будущее, всем перипетиям и ветрам вопреки. А вместе с ней меняются ее жители, раскрывая себя со все новой и новой стороны.

Алексей Талай, общественный деятель, директор благотворительного фонда:

Живем в красавице-стране, наша любимая Беларусь. И мы знаем, что только мы, только взявшись за руки и объединившись в это сложное время, сможем отстоять свою страну и место под солнцем. Объяснить это детям, молодежи, что легко не бывает в жизни и за счастье надо сражаться каждый день, каждый на своем посту, на предприятиях, в различных структурах. И мы, общественники, вместе с главой государства в этот объявленный Год мира и созидания творим, созидаем и делаем еще краше нашу любимую Республику Беларусь. Лукашенко: в столь сложное время только вместе мы сможем гарантировать мир на своей земле! Читайте здесь.

Сегодня здесь вместе не только молодые и пожилые белорусы, но и наши друзья из других стран. Юные граждане Армении, Кыргызстана и России, которые знают нашу Родину уже суверенной, вместе с белорусскими юношами и девушками. Всего 180 молодых человек в течение 18 дней следуют в символичном «Поезде Памяти», останавливаясь в самых знаковых местах Союзного государства. От Бреста до Москвы. В особенный день они в Минске.

– Фишка в том, что ты знакомишься с новыми людьми, посещаешь новые места. Я не думал, что буду посещать Беларусь или даже Россию. Я за границу еще не выезжал, это мой первый раз. И это очень классно. – Лично я нашел ее для себя очень гостеприимной, красивой. У вас города невероятно аккуратно построены. Люди улыбаются. Ландшафты тоже великолепные. Они чем-то напоминают и Россию родную. И в то же время ты ощущаешь себя в другой стране. У подножия Кургана Славы сегодня много должностных лиц, сказано много слов о высоком. И все же искреннее всего звучат те, что произносятся прежде всего с позиции гражданина страны. Белоруса. Который сегодня празднует День Независимости своей любимой Родины. Очередной и особенный.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Наша страна стала мудрее, стала более красивая, и внешне, и внутренне, и по содержанию в том числе. И самое главное, что люди выросли и тоже повзрослели. Я имею в виду не в плане физического возраста, а в плане опыта, мудрости, оценки всего того, что делается у нас в стране для народа. Александр Турчин, председатель Минского областного исполнительного комитета:

Музей в Хатыни – показательная история. Три месяца – 60 тысяч человек посетили небольшой музей. Запись идет уже на осень. Это говорит о том, что интерес есть. Причем не только у наших граждан, а всех наших гостей. Мы должны постоянно трансформироваться, потому что, когда ты застываешь в своем развитии, это путь к деградации. Поэтому каждый год, каждый час, минуту мы должны думать, двигаться вперед. И мне кажется, наша страна меняется. Может, это не всегда сильно заметно, но мы меняемся во всем, поверьте. Минщина не исключение. Как будем меняться дальше? Будем ли? Что нас ждет как государство, как народ? Этими вопросами задаются многие взрослые, но истина в устах младенцев, тех, кому это будущее строить.

Чтобы было так же красиво все.