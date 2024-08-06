В Минске обновили парки. Узнали, что нового появилось в зонах отдыха

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Столичные парки благоухают. Чтобы жители города чувствовали себя комфортно, нужна периодическая модернизация зеленых зон. Поэтому минские службы ежегодно проводят благоустройство районных скверов и парков.

Приукрасить город – непростая миссия, но минчан не перестают удивлять. Путешествуя по парку имени Павлова, можно даже принять солнечные ванны, специально для этого здесь установили парочку лежаков.

Теперь в топе у отдыхающих не только крылатые качели, но и места для загара. Не обошлось и без вечерней романтики, эта подвесная конструкция ночью меняет свой облик и напоминает светящийся фонарь. А пополнить коллекцию снимков поможет необычная фотозона в форме бабочки.

Навели порядок и в парке имени Уго Чавеса. Специалисты обследовали старые аттракционы и подготовили место для новых. Сегодня здесь функционирует более девяти зон для активности.