В Минске обновили парки. Узнали, что нового появилось в зонах отдыха

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Столичные парки благоухают. Чтобы жители города чувствовали себя комфортно, нужна периодическая модернизация зеленых зон. Поэтому минские службы ежегодно проводят благоустройство районных скверов и парков.
Приукрасить город – непростая миссия, но минчан не перестают удивлять. Путешествуя по парку имени Павлова, можно даже принять солнечные ванны, специально для этого здесь установили парочку лежаков.
Теперь в топе у отдыхающих не только крылатые качели, но и места для загара. Не обошлось и без вечерней романтики, эта подвесная конструкция ночью меняет свой облик и напоминает светящийся фонарь. А пополнить коллекцию снимков поможет необычная фотозона в форме бабочки.
Навели порядок и в парке имени Уго Чавеса. Специалисты обследовали старые аттракционы и подготовили место для новых. Сегодня здесь функционирует более девяти зон для активности.
Руслан Косевич, заместитель генерального директора – главный инженер производственного коммунального унитарного предприятия «Минскзеленстрой»:
Лабиринт, 5D-кинотеатр, аттракцион «Автодром», батут «Паук», батут «Солнечный день», аттракцион механизированный «Вальс», также механизированный аттракцион «Летающая тарелка» и надувной батутный комплекс. Ведется монтаж еще двух аттракционов – интерактивный тир и розовый слон, в ближайшее время планируем их ввести в эксплуатацию. Плюс ко всему в августе мы ожидаем поставку экстремального механизированного аттракциона белорусского производства «Микс».
Подробности в видео.