Новый арт-объект возвели на въезде в Столбцы

Новый арт-объект появился в Столбцах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многогранник установили при въезде в город, на улице Центральной.
Новый арт-объект появился в Столбцах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многогранник установили при въезде в город, на улице Центральной.
Его высота составляет полтора метра. На каждой из сторон – свое изображение: дата основания города, герб, природные богатства края. Центральное место занимает карта. В темное время суток многогранник подсвечивается, поэтому виден издалека.
Евгений Кондратович, начальник отдела архитектуры и строительства жилищно-коммунального хозяйства Столбцовского райисполкома:
Каждый житель города либо гость может внести предложения об установке какой-то малой формы, об изменении части города, установке объектов, устройстве площадок, игровых зон и прочего. Все эти пожелания аккумулируются, выбираются более значимые и интересные, и впоследствии мы их будем реализовывать. Конечно, все это не ежесекундно, но планомерная работа в данном направлении будет проводиться.
Уже по предложению жителей идут работы по созданию вымощенной аллеи. Столбцовская земля – родина Якуба Коласа, поэтому ряд идей по преобразованию городской среды будет связан и с именем классика белорусской литературы.