Новый арт-объект возвели на въезде в Столбцы

Евгений Кондратович, начальник отдела архитектуры и строительства жилищно-коммунального хозяйства Столбцовского райисполкома:

Каждый житель города либо гость может внести предложения об установке какой-то малой формы, об изменении части города, установке объектов, устройстве площадок, игровых зон и прочего. Все эти пожелания аккумулируются, выбираются более значимые и интересные, и впоследствии мы их будем реализовывать. Конечно, все это не ежесекундно, но планомерная работа в данном направлении будет проводиться.