Байдарочница Мария Мисюченко о победе на ЧМ: «Ожидала, что будет нелегко»

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Виталий Белько, тренер юниорской сборной Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ, мастер спорта международного класса и Мария Мисюченко, мастер спорта Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ.

Виталий Белько, тренер юниорской сборной Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ, мастер спорта международного класса:

Были определенные трудности у нас, в том числе то, что не доехали лодки, не пустили через границу. Пришлось в срочном порядке искать лодки на самом чемпионате мира.

Дмитрий Потапович:

Такие случаи были раньше или форс-мажор?

Виталий Белько:

Это первый раз в истории – санкции. Поэтому пришлось искать прямо на месте лодки. Естественно, спортсменам было тяжело выступать не на своих лодках. Не всегда было понимание, что будет эта лодка, не будет этой лодки, то есть очень в стрессовом состоянии прошел чемпионат мира.