Байдарочница Мария Мисюченко о победе на ЧМ: «Ожидала, что будет нелегко»
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Виталий Белько, тренер юниорской сборной Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ, мастер спорта международного класса и Мария Мисюченко, мастер спорта Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ.
Дмитрий Потапович, ведущий:
Как прошел чемпионат мира среди юниоров?
Виталий Белько, тренер юниорской сборной Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ, мастер спорта международного класса:
Были определенные трудности у нас, в том числе то, что не доехали лодки, не пустили через границу. Пришлось в срочном порядке искать лодки на самом чемпионате мира.
Дмитрий Потапович:
Такие случаи были раньше или форс-мажор?
Виталий Белько:
Это первый раз в истории – санкции. Поэтому пришлось искать прямо на месте лодки. Естественно, спортсменам было тяжело выступать не на своих лодках. Не всегда было понимание, что будет эта лодка, не будет этой лодки, то есть очень в стрессовом состоянии прошел чемпионат мира.
Юрий Царев, ведущий:
Этот стресс – вы сосредотачиваетесь не на старте, непосредственно на какой-то проблеме. Как удалось это преодолеть?
Виталий Белько:
Помогали люди, то есть все равно какая бы ни была ситуация в мире, люди остаются людьми. Очень много помогали представители других стран, болгары в частности, сербы, турки. То есть отнеслись с пониманием и помогли.
Дмитрий Потапович:
Есть добрые люди, можно так сказать. От этого достижения, две золотые медали, становится еще более ощутимым. Вы победили в двух дистанциях, разница была между стартами один час. Привычно, что разные дни, несколько дней есть перерыв, а здесь буквально сразу.
Мария Мисюченко, мастер спорта Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ:
Я ожидала, что будет нелегко, но верила и была готова к этому. После победы я уже выходила, мне было не страшно. Наоборот, надо идти за второй медалью.
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