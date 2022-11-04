Сергей Катьер: зритель не избалован высокохудожественным кино, все в основном западают на телевидение

Сергей Катьер, директор программы документального кино ММКФ «Лістапад»:

Зритель сегодня не избалован именно художественным, высокохудожественным, фестивальным кино, все в основном западают на телевидение, а это другой формат. Телевидение – это телевизионный формат. А те фильмы, которые сюда приезжают, которые мы отбираем как программные директора, это фильмы, относящиеся к искусству, искусству кино, которое мы часто в последнее время забываем, потому что мы все время куда-то торопимся. Говорят, у нас клиповое мышление, нам некогда, мы перестали читать, перестали смотреть программы длительностью 1,5 часа. Нам нужно, чтобы все быстро было. А вот фестивальное кино – это кино, которое нужно смотреть в кинозалах.