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Сергей Катьер: зритель не избалован высокохудожественным кино, все в основном западают на телевидение

04 ноября 2022 14:33
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Новости Беларуси. Сила кино может преодолеть географический и языковой барьеры. В Беларусь приходит международный кинофестиваль «Лістапад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Катьер: зритель не избалован высокохудожественным кино, все в основном западают на телевидение-1

Сергей Катьер, директор программы документального кино ММКФ «Лістапад»:
Зритель сегодня не избалован именно художественным, высокохудожественным, фестивальным кино, все в основном западают на телевидение, а это другой формат. Телевидение – это телевизионный формат. А те фильмы, которые сюда приезжают, которые мы отбираем как программные директора, это фильмы, относящиеся к искусству, искусству кино, которое мы часто в последнее время забываем, потому что мы все время куда-то торопимся. Говорят, у нас клиповое мышление, нам некогда, мы перестали читать, перестали смотреть программы длительностью 1,5 часа. Нам нужно, чтобы все быстро было. А вот фестивальное кино – это кино, которое нужно смотреть в кинозалах.

Сергей Катьер: зритель не избалован высокохудожественным кино, все в основном западают на телевидение-4

Поклонники и создатели кино собрались в Минске накануне открытия «Лістапада». Кто уже направил видеопоздравления? Читайте здесь.

# Кинофестиваль «Листопад» в Минске # общество # Сергей Катьер # Фотофакт

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