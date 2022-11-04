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Сафар Хакдодов на «Лістападзе»: очень сложно снимать в коротком метре, это настоящая школа, здесь самые талантливые

04 ноября 2022 14:34
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Новости Беларуси. Сила кино может преодолеть географический и языковой барьеры. В Беларусь приходит международный кинофестиваль «Лістапад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно кинофестиваль представит четыре конкурсные программы: игровое, документальное, анимационное, а также молодежное кино. Фильмам так называемого короткого метра в 2022 году особое внимание. К слову, они считаются наиболее сложным жанром.

Сафар Хакдодов на «Лістападзе»: очень сложно снимать в коротком метре, это настоящая школа, здесь самые талантливые-1

Сафар Хакдодов, председатель Союза кинематографистов Таджикистана:
На самом деле очень сложно снимать в коротком метре, коротком времени. Короткометражное кино в большей части снимается молодыми кинематографистами, это настоящая школа. Через эту школу проходят и остаются в кинематографе самые талантливые, самые сильные, кто выдержал эту школу.

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# Кинофестиваль «Листопад» в Минске # общество # Сафар Хакдодов # Фотофакт

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