Туда попадают травмированные и подстреленные звери. А вы знали, что в Беларуси есть центр помощи диким животным?

Новости Беларуси. Дикие и до невозможности милые. Опасные, но порой такие беззащитные. Как поставить на ноги царя зверей и заслужить любовь и доверие тех, чей дом – нетронутая природа? В программе «Центральный регион» рассказали о людях, которые помогают попавшим в беду диким животным.

Все знают, куда звонить, если болеет человек, куда обратиться, если нездоровится домашнему питомцу. А вот что делать, если плохо обитателю дикой природы, которого подобрали сердобольные люди? За несколько лет «сарафанное радио» превратило «Сирин» в скорую помощь для диких животных. Сегодня это единственный на всю страну уникальный центр реабилитации. Познакомиться с его подопечными мы приехали в деревню Пионино в Дзержинском районе.

Встречает нас сторожевой аист. Гуляет меж вольеров, хотя мог бы улететь и заботиться о себе сам. Видно, прикипел к команде центра. А началось все с любви Ирины к лошадям. Она с детства занималась верховой ездой и мечтала об иппотерапии для детей, потому пошла учиться на педиатра.

Ирина Трояновская, руководитель центра помощи диким животным «Сирин»:

Образование я получила, 10 лет отработала в лечебной верховой езде, написала там кучу работ, а потом ушла в декретный отпуск. Лечебной верховой ездой заниматься перестала, но сидеть дома было очень скучно, стало появляться что-то типа контактного зоопарка, но там был упор на анималотерапию для деток с особенностями, и уже планировалась реабилитация не только с лошадьми, а со всякими разными животными. В один прекрасный момент туда принесли двух аистов, упавших из гнезда в Брестской области. С этого момента все поменялось, сарафанное радио разошлось, стали нести сов, лис, и постепенно это стало основной работой.

«Сирин» существует с 2015 года. Официальный статус природоохранного учреждения получил лишь два года назад. За это время здесь помогли более тысячи животным.

– А по каким причинам чаще всего попадают дикие животные?

– Из природы это чаще всего или врезавшиеся в ЛЭП, если говорить о травмированных, или из ДТП, иногда попадают из капканов, подстреленные. Реже, но тоже бывает. Но самое большое – это с апреля по июль, когда люди берут все, что плохо лежит: зайчат, птенцов, лисят. Все, что трогать не надо. Сначала забрали, потом позвонили, потом вернуть уже поздно. Всех диких животных лучше не трогать, которые сидят в лесу под елочкой. А у зайчат это вообще нормально – мама уходит на целый день, они сидят одни, потом она возвращается.

К хорошему привыкают быстро даже самые дикие подопечные. Зачастую это становится препоной для их возвращения к привычной жизни.

Вероника Синица к команде «Сирина» присоединилась полтора года назад. Вначале просто следила за новостями про подопечных центра. Однажды приехала посмотреть, осталась волонтерить, а потом и вовсе насовсем.

Вероника Синица, работник центра помощи диким животным «Сирин»:

Поразилась количеству животных. Было очень много. Если собак и кошек я видела, то дикие животные – лебеди, еноты – были чем-то необычным. Недельки две я думала, ездила как волонтер, и потом решила, что я готова. Так Ирина меня взяла. Раньше я не знала, что существует такая проблема, что их сбивает машина, они натыкаются на электропроводку, что плохое отношение бывает в контактных зоопарках, животные со стрессом попадают к нам, и мы пытаемся их реабилитировать.

Яна Шипко, корреспондент:

Принимают здесь самых разных животных и часто даже недиких. В помощи не отказывают никому. Но сейчас у «Сирина» есть одна проблема – места катастрофически не хватает на всех, и помочь с переездом может каждый.

Сейчас «Сирин» арендует кусочек земли, и его мало, ведь животных становится все больше. Благодаря инициативе #МетрыДобра можно помочь уникальному центру с переездом и скинуться на новую площадь. Подробности можно узнать на сайте «Сирина». Собрать осталось половину необходимой суммы.

Ирина Трояновская:

С кормами уже более-менее налажено, финансовые вопросы, конечно, всегда остаются, потому что животных все больше и больше. Кого-то забрали, кого-то выпустили. Нам хотя бы уже понятно, кого чем кормить. Не хватает места, прям вообще, хоть ты во второй этаж вольеры строй. И самая большая проблема (с самого начала и до сих пор) – это законодательство и соблюдение всех норм по документам.

– А какие есть препоны?

– Забрать нельзя без разрешения, выпустить, содержать – ничего нельзя без разрешения.

– Насколько эта бумажная волокита вредит, потому что если у животного проблемы со здоровьем, дорого же время?

– На самом деле, при первых случаях никто не знал, что с этим делать, понимания не было, тогда было вообще сложно. Заплатив прилично штрафов, мы сами узнали, что есть комиссии. Потом была проблема дозвониться в комиссию, объяснить ей, что она должна делать. Многие вообще в первый раз слышали, что есть какие-то процедуры изъятия. Они с этим не сталкивались. Сейчас уже со многими знакомы лично. Если человек нашел дикое животное, позвонил нам, и я знаю, в каком районе, я могу позвонить тем, кто за это отвечает. Это будет проще и быстрее.

Сюда попадают краснокнижные совы, филин, барсук, цапли и даже маленькая выдра. Научить ее плавать было той еще задачкой. Кстати, маленькие лисята и птенцы, кормить которых нужно по часам, часто на передержках у работников центра.

Ворону Ирина даже с собой в рабочий кабинет брала. Она успевает работать и по специальности — педиатром. Медобразование помогает и в лечении животных. Ведь когда начинали, опыта по спасению диких зверей в стране почти не было.