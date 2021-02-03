Их кормили хлебом и чипсами. Как человеческая доброта сыграла злую шутку со стаей лебедей?

Новости Беларуси. С этими лебедями человеческая доброта сыграла злую шутку, сообщили в программе « Центральный регион ». Их кормили – причем зачастую хлебом и чипсами – не самой полезной для птиц пищей. В итоге, когда ударили морозы, улететь стая не смогла, стимула-то не было.

Ирина Трояновская, руководитель центра помощи диким животным «Сирин»:

Половина этих лебедей в морозы примерзла на Свислочи. Сейчас зима закончилась, и можно лебедей возвращать обратно в природу.

– Они бы улетели, если бы люди их не прикармливали?

– Да, они бы улетели. Они сидели до последнего, смысла лететь не было, а когда все замерзло, они подумали: «А не полететь ли нам?» И стая полетела. Пара была птиц, которые 10 метров пролетели и решили: «А зачем дальше?» Вернулись обратно в полынью. А остальные разлетелись по Минску. Кто где упал, там их и собирали.