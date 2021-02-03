Их кормили хлебом и чипсами. Как человеческая доброта сыграла злую шутку со стаей лебедей?
Новости Беларуси. С этими лебедями человеческая доброта сыграла злую шутку, сообщили в программе «Центральный регион». Их кормили – причем зачастую хлебом и чипсами – не самой полезной для птиц пищей. В итоге, когда ударили морозы, улететь стая не смогла, стимула-то не было.
Ирина Трояновская, руководитель центра помощи диким животным «Сирин»:
Половина этих лебедей в морозы примерзла на Свислочи. Сейчас зима закончилась, и можно лебедей возвращать обратно в природу.
– Они бы улетели, если бы люди их не прикармливали?
– Да, они бы улетели. Они сидели до последнего, смысла лететь не было, а когда все замерзло, они подумали: «А не полететь ли нам?» И стая полетела. Пара была птиц, которые 10 метров пролетели и решили: «А зачем дальше?» Вернулись обратно в полынью. А остальные разлетелись по Минску. Кто где упал, там их и собирали.
Сейчас лебеди освоились, норовят покупаться в полынье. На волю им пока рано, выпустят, когда потеплеет. Есть и травмированные. Сейчас этой стайке, что нашла приют в «Сирине», нужно 15 килограммов полноценного корма в день. Помощь с зерном, птичьим комбикормом и фруктами-овощами была бы не лишней. Кстати, освоиться в центре новичкам помогает еще один водоплавающий товарищ.
Ирина Трояновская:
Это волшебный гусь Гуччи, который учит лебедей есть нормальную еду, а не из озера. Когда к нам приезжает лебедь, если других лебедей нет, иногда такое тоже бывает, мы их селим с Гуччи. Она их воспитывает, учит манерам, они начинают вместе с ней есть из миски. И все, процесс пошел. Часто птицы сидят и не понимают, потому что в природе-то мыши бегают, а тут кусок мяса лежит, что с ним делать?
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