«Эти люди заслужили и уважение, и слова благодарности». Проблемы пожилых людей обсудили в Жодино

Новости Беларуси. Диалоговая площадка с людьми пожилого возраста прошла в Жодино, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В открытом форуме приняли участие 80 человек со всей области. Это пожилые люди с активной позицией и большим жизненным опытом. Основные вопросы для обсуждения – социальная помощь, пенсии, реабилитация и организация свободного времени. Кстати, в Минской области социальные услуги получают около 22 тысяч пожилых людей и инвалидов, это самый большой показатель по стране. Внимание на форуме уделили и инновационным формам обслуживания одиноких пенсионеров.

Тамара Красовская, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома:

Пока вот развивается очень рента, это услуга такая социальная пожизненного содержания пожилого человека и инвалида. Тот пожилой человек, у которого есть в собственности жилье, может прийти, заключить договор. Договор заключается по решению местных исполнительных властей о том, что он просит, чтобы его пожизненно содержали наши стационарные учреждения, или он может быть в территориальном центре прикреплен к отделению круглосуточного пребывания. Эта форма тоже очень востребована.

Анна Шепелева, председатель Вилейского районного совета ветеранов:

Государство очень много делает для ветеранов Великой Отечественной войны, узников и для всех категорий ветеранов. Эти люди заслужили и уважение, и слова благодарности за их труд.