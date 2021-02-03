Енот Василёк и носуха Сиропчик. Посмотрите, какие животные есть в центре помощи «Сирин»

Новости Беларуси. Все знают, куда звонить, если болеет человек. А вот что делать, если плохо обитателю дикой природы, которого подобрали сердобольные люди? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. За несколько лет «сарафанное радио» превратило «Сирин» в скорую помощь для диких животных. Сегодня это единственный на всю страну уникальный центр реабилитации. Познакомиться с его подопечными мы приехали в деревню Пионино в Дзержинском районе.

Яна Шипко, корреспондент:

Самая большая радость для команды центра – это когда животное полностью восстанавливается и может вернуться в естественную среду. Но такое возможно не всегда. Вот, например, лиса Пудра, хотя на вид и плутовка, но повадками для выживания в дикой природе совсем не обладает.

Таких животных стараются максимально социализировать, чтобы им было комфортно жить рядом с человеком. Это сейчас лисицы Крис и Лиза так радуются приходу Ирины. Чтобы подружиться с ними, потребовалось немало времени и сил. Это особенность бывших живых экспонатов контактных зоопарков. Команда центра выкупает их с психологическими, а то и физическими травмами.

Ирина Трояновская, руководитель центра помощи диким животным «Сирин»:

Крис из контактного зоопарка. Когда Крис приехал, он месяц лежал в клетке и выл, а потом освоился. А Лиза была домашняя, жила у людей, пожила до полугода, и они стали ее пристраивать.

Эту самку ястреба нашли несколько дней назад под проводами в Уручье. Клюв в крови, глаз не открывается от отека. Птица ослаблена и, вероятно, останется незрячей, от еды отказывается. Пока ее насильно потчуют суточными цыплятами в надежде вернуть силы и вкус жизни. Работа тяжелая, и своим подопечным работники прощают многое – укусы, царапины, шипение, рычание – лишь бы те шли на поправку.

Вероника Синица, работник центра помощи диким животным «Сирин»:

В дикой природе очень сложно увидеть сову. Мимолетом ты можешь ее услышать, но именно увидеть полет или как она выглядит, очень трудно. Те же ястребы, вот у нас был орлан, крупные лесные вороны. Даже аиста, которого ты выхаживаешь, кормишь с рук, очень сложно.

Теплолюбивая носуха Сиропчик тоже из контактного зоопарка. На волю у нас южноамериканских обитателей не выпустишь. Остается обеспечивать тепло и уют в вольере.

Вероника Синица:

Стараемся побольше мягких теплых вещей, он все сам себе засовывает в будку. Сам утепляет, мы потом меняем, потому что все равно намокает, холодным становится. И, конечно же, каша теплая. Каша обязательно с мясом, фрукты и овощи тоже обязательны в рационе. Это специфическое животное, за ним надо следить каждый день, как его состояние.

Некоторым животным повезло с опекунами. Оформить договор и заботиться о рационе обитателей центра могут все желающие. Лиса Пудра могла стать мехом, ее выкупили со зверофермы. А гибрид дикой кошки и бенгальского кота Нора оккупировала ванну новых хозяев, которые отважились взять дикарку у заводчиков.

Сюда попадают краснокнижные совы, филин, барсук, цапли и даже маленькая выдра. Научить ее плавать было той еще задачкой. Кстати, маленькие лисята и птенцы, кормить которых нужно по часам, часто на передержках у работников центра. Ворону Ирина даже с собой в рабочий кабинет брала. Она успевает работать и по специальности – педиатром. Медобразование помогает и в лечении животных. Ведь когда начинали, опыта по спасению диких зверей в стране почти не было.

В будущем, когда позволят площади, планируют заняться и разведением редких видов. Пока и сами питомцы помогают зарабатывать на содержание центра.

Ирина Трояновская:

Василек снимался, вороны снимаются, но те, для кого это не стресс. То есть этому прикольно, ворону прикольно, он там будет позировать, развлекаться с актерами, воровать у них микрофон из сумки. Такое было. Когда все отвлеклись, он стащил микрофон из сумки у кого-то и умчался.