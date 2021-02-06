До -26°С. На выходных в Беларуси ожидается усиление морозов

Новости Беларуси. На выходных 6 и 7 февраля в Беларуси ожидается усиление морозов.

Как сообщает Белгидромет, в субботу будет облачно с прояснениями. Вероятность осадков не превышает 10-15 %. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Днём столбик термометра будет показывать от -6… -8°C в Брестской области до -12… -14°C в Витебской и Могилёвской областях.

7 февраля прогнозируется переменная облачность. В основном без осадков, местами на дорогах гололедица. Ветер неустойчивый умеренный, днем в юго-западных районах порывистый. Ночью воздух остынет до -16… -23°С, местами похолодает до -24… -26°С. Днём будет теплее – -8… -15°С.

8 февраля ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на южных территориях, днем преимущественно по юго-западной половине страны пройдёт снег, в отдельных районах возможна метель. Ветер в основном умеренный, но по юго-западу порывистый. Днём в отдельных районах прогнозируется сильный порывистый ветер.

В тёмное время суток столбик термометра опустится до -17… -24°С, при прояснениях – -25… -28°С. По юго-западу будет теплее – -10… -16°С. Днём воздух нагреется -7… -15°С.