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«Люди не представляют, каких трудов это стоит». Что надо знать перед тем, как заводить енота?

03 февраля 2021 13:20
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Новости Беларуси. Приручили, а потом отказались от милой, но дико непоседливой игрушки. Такова история большинства енотов, которые сейчас находятся в «Сирине». Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

«Люди не представляют, каких трудов это стоит». Что надо знать перед тем, как заводить енота?-1

– Получается, что как раз еноты страдают от того, что все хотят домой такую мимимишную прелесть, а потом не представляют, каких трудов это стоит.
 Да, мы регулярно забираем по весне. То в частных секторах вылавливаем, в дачных кооперативах, то в Минске, в каком подвале, то начинают отдавать. Приезжаем, забираем енота, который полгода уже живет в ванне или в бане, закрытый, и хозяева к нему подойти не могут, потом их пристраиваем.

«Люди не представляют, каких трудов это стоит». Что надо знать перед тем, как заводить енота?-4

Еноты-полоскуны в природе обитают в Америке. Ну а дома им нужны особые условия. Наученная горьким опытом команда центра не отдает енотов просто в хорошие руки. К новому дому и хозяевам высокие требования. 

«Люди не представляют, каких трудов это стоит». Что надо знать перед тем, как заводить енота?-7

Ирина Трояновская, руководитель центра помощи диким животным «Сирин»:
Вот это исключение из общего правила. Василек просто супер-добрый, еноты такие не бывают, они сами по себе животные довольно агрессивные. Поэтому заводить енота надо 1 000 раз подумать. Дома они крушат, запретить еноту что-то делать нельзя, если ему что-то не нравится, он нападает без предупреждения. Травмы от них очень сильные, поэтому детям однозначно нет, если мы ищем дом для енота, мы всегда в первую очередь узнаем, есть ли дети. Если дети есть – енота не отдаем, даже если это частный дом, агроусадьба, вольер. В квартиру мы их никогда не отдаем.

Их кормили хлебом и чипсами. Как человеческая доброта сыграла злую шутку со стаей лебедей? Читать здесь.

# Животные # общество # Ирина Трояновская # Яна Шипко # Фотофакт

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