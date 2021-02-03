«Люди не представляют, каких трудов это стоит». Что надо знать перед тем, как заводить енота?

Новости Беларуси. Приручили, а потом отказались от милой, но дико непоседливой игрушки. Такова история большинства енотов, которые сейчас находятся в «Сирине». Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Новости Беларуси. Приручили, а потом отказались от милой, но дико непоседливой игрушки. Такова история большинства енотов, которые сейчас находятся в «Сирине». Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
– Получается, что как раз еноты страдают от того, что все хотят домой такую мимимишную прелесть, а потом не представляют, каких трудов это стоит.
– Да, мы регулярно забираем по весне. То в частных секторах вылавливаем, в дачных кооперативах, то в Минске, в каком подвале, то начинают отдавать. Приезжаем, забираем енота, который полгода уже живет в ванне или в бане, закрытый, и хозяева к нему подойти не могут, потом их пристраиваем.
Еноты-полоскуны в природе обитают в Америке. Ну а дома им нужны особые условия. Наученная горьким опытом команда центра не отдает енотов просто в хорошие руки. К новому дому и хозяевам высокие требования.
Ирина Трояновская, руководитель центра помощи диким животным «Сирин»:
Вот это исключение из общего правила. Василек просто супер-добрый, еноты такие не бывают, они сами по себе животные довольно агрессивные. Поэтому заводить енота – надо 1 000 раз подумать. Дома они крушат, запретить еноту что-то делать нельзя, если ему что-то не нравится, он нападает без предупреждения. Травмы от них очень сильные, поэтому детям однозначно нет, если мы ищем дом для енота, мы всегда в первую очередь узнаем, есть ли дети. Если дети есть – енота не отдаем, даже если это частный дом, агроусадьба, вольер. В квартиру мы их никогда не отдаем.
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