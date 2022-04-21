Рынок вакансий для школьников большой. Как подросток может устроиться на работу?

Разнообразить летние будни и провести каникулы с пользой для кошелька. Сегодня зарабатывать деньги на мечту подростки могут наравне со взрослыми. Рынок трудоустройства для школьников пестрит вакансиями. Заниматься благоустройством города несовершеннолетнему предлагают в зеленстроях, лесхозах и жилищно-коммунальных предприятиях. Центры дополнительного образования также предлагают рабочие места – устраивайся, кто хочет. Но есть одно но: будущий руководитель не должен нарушать трудовое законодательство.

Алеся Терешкова, председатель Минской областной коллегии адвокатов №5:

Работать по трудовому договору работник может, начиная с 16 лет. С согласия родителей это можно делать с 14 лет. Также работник может работать по гражданско-правовому договору, например, несовершеннолетний может сняться в каком-то рекламном ролике. Если ребенку еще нет 14 лет, в этом случае договор заключают его родители. Если есть 14 лет, то с согласия родителей, после 16 он самостоятельно заключает договор. Советую детям приходить на заключение договора вместе с родителями, чтобы они все проконтролировали и убедились, что наниматель внушает доверие. Чтобы освоить азы новой профессии подростку, в первую очередь, необходимо обратиться в местное управление занятости либо к социальному педагогу.

Алеся Терешкова:

При заключении трудового договора наниматель попросит предоставить паспорт или иной документ, который удостоверяет личность, справку о состоянии здоровья, может даже направить на медосмотр. Удостоверение призывника, если это лицо призывного возраста. А также если уже есть трудовая книжка или страховое свидетельство, то данный документ. После зачисления в трудовой коллектив важно помнить: продолжительность рабочего дня у юных сотрудников в возрасте от 14 до 16 лет не может превышать 4 часов 36 минут, 7 часов для подростков от 16 до 18 лет.

Алеся Терешкова:

Есть определенные ограничения по законодательству для работы несовершеннолетних, прежде всего существуют запреты. Нельзя привлекать детей на тяжелые, подземные, горные работы, нельзя поручать работу в ночное время. То есть с 10 вечера до 6 утра. Нельзя давать работу сверхурочно, а также в выходные и праздничные дни. Нельзя давать ребенку поднимать тяжести, которые выше установленных норм.