«Непривитые в зоне риска». Вот как минский роддом принимает пациенток в условиях коронавируса

Маски, ограничения, страх. Когда-то ковид заметно перевернул жизнь всего человечества. Пандемия внесла свои коррективы в работу больниц, поликлиник, аптек, мест сбора людей. Рассказываем, как жилось роддому, который все эти непростые годы оказывал помощь будущим мамам, зараженным коронавирусом.

Ирина Борис, заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи УЗ «6-я городская клиническая больница»:

Когда волна спадала, мы работали в смешанном режиме. Были как чистые (без ковид-инфекции), так и инфицированные. Для инфицированных пациентов было развернуто отдельное отделение, с отдельным входом, штатом, системой шлюзов. За эти два года работы мы оказали помощь более 5 000 без инфекции и около 3 000 пациенток с коронавирусом.

Для опытных работников ковид оказался испытанием на повышение профессионализма, а кто-то – молодые врачи – начали свою работу в таких сложных условиях. Однако вне зависимости от стажа, медики быстро научились помогать будущим мамам. И, как они отмечают, от самих рожениц тоже многое зависит. Как показывает практика, своевременная вакцинация может значительно облегчить течение беременности.

Анастасия Новицкая, врач акушер-гинеколог УЗ «6-я городская клиническая больница»:

Я сразу же начала работать в приемном отделении. Нужно было проводить сортировку пациентов. Определять, кто из них пойдет в обычное отделение, кто в реанимацию. Естественно, что пациенты, которые привиты от ковид-инфекции, переносят то заболевание гораздо легче. Чаще всего у привитых пациентов бессимптомная форма либо легкая, непривитые в зоне риска.

Сейчас наплывы зараженных пациенток уже позади. 6-ой роддом только пару дней работает в штатном «чистом» режиме. И для его очистки персонал целый месяц «отмывал» отделение. Сейчас здесь продезинфицировано все. И уже есть первая роженица и первая мама после кесарева.