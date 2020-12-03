Прямой эфир

Трудятся даже вахтовым методом по 14 дней. Как изменилась работа медиков во время пандемии?

03 декабря 2020 21:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Практически все дома-интернаты Беларуси изменили режим работы из-за эпидемиологической ситуации. Чтобы не допустить распространения вируса в учреждениях, где проживает наиболее уязвимая категория граждан, персонал трудится в режиме полной изоляции вахтовым методом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трудятся даже вахтовым методом по 14 дней. Как изменилась работа медиков во время пандемии?-1

Перед сменой сотрудники сдают тесты на COVID-19, проходят инструктаж и на 14 дней переезжают в дома-интернаты. Специалисты признаются: бывает тяжело, но сейчас их помощь куда важнее личных неудобств. К борьбе против коронавируса также подключились студенты белорусских медицинских вузов.

Виктор Пралич с подробностями.

Трудятся даже вахтовым методом по 14 дней. Как изменилась работа медиков во время пандемии?-4

Наталья Атрахимович в Луначарском психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов трудится уже 20 лет. За эти годы, признается медсестра, было всякое, но вот работать в режиме вахтового метода пришлось впервые. На 14 дней она оставила на другом берегу реки мужа и большое хозяйство. Единственная связь – мобильный телефон.

Трудятся даже вахтовым методом по 14 дней. Как изменилась работа медиков во время пандемии?-7

Наталья Атрахимович, медсестра Луначарского дома-интерната:
Мы работаем сутки через сутки. Сутки идут полностью на отдых, чтобы отдохнуть от смены, от напряженной работы. За это время отзвониться, переговорить и все вопросы решить дистанционно. Проблем нет.

На вахтовый метод работы здесь перешли еще при первой волне коронавируса. Опыт есть не только в том, как работать сотрудникам, но главное – как дальше не выбить и не выбиться из колеи проживающим. Их тут около 430, но подход к каждому по-прежнему индивидуальный.

Трудятся даже вахтовым методом по 14 дней. Как изменилась работа медиков во время пандемии?-10

Владимир Малащенко, врач-психиатр Луначарского дома-интерната:
Вирус COVID особо тропен, то есть воздействует на верхние и нижние дыхательные пути, поэтому в обязательном порядке по 15 минут каждого часа мы уделяем дыхательной гимнастике. Особенно это касается больных с низкой физической активностью это больные, находящиеся на постельном режиме, и это колясочники.

Трудятся даже вахтовым методом по 14 дней. Как изменилась работа медиков во время пандемии?-13

Глоток свежего воздуха проживающие в доме-интернате здесь делают в прямом смысле слова. Теперь время пребывания на улице ограничено. Поэтому здесь стараются не тратить время зря: тренажеры под открытым небом, скандинавская ходьба, зарядка. Даже здесь главное – соблюдать дистанцию.

Трудятся даже вахтовым методом по 14 дней. Как изменилась работа медиков во время пандемии?-16

Ольга Шлык, психолог Луначарского дома-интерната:
Прогулялись 15-20 минут, не больше. Затем они уходят на этаж. Все свои вещи, в которых они выходят на улицу, затем дезинфицируются. И выходят следующие этажи. И тоже только по разрешению доктора.

Трудятся даже вахтовым методом по 14 дней. Как изменилась работа медиков во время пандемии?-19

Виктор Пралич, корреспондент:
Сегодня в Витебской области вахтовым методом в режиме полной изоляции работают все 15 домов-интернатов. Эффект уже оценили. Во время эпидемии коронавируса никто из проживающих не имел диагноза COVID-19.

Читайте также:

Зачем медработники делают дырку в защитном комбинезоне?

«Второй валик мы подкладываем под грудную клетку». Как медики помогают пациентам с коронавирусом?

«Вот в таком положении человек должен находиться». В Гродненском медуниверситете учат работать с коронавирусными больными

# Коронавирус # общество # Виктор Пралич # Наталья Атрахимович # Владимир Малащенко # Ольга Шлык # Антон Апанасюк # Олег Однокозов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мороженое, самолёт и зубр. Главную ёлку страны украсят эксклюзивными игрушками
03 декабря 2020 20:44

Мороженое, самолёт и зубр. Главную ёлку страны украсят эксклюзивными игрушками

От ёлочных украшений до угощений. Когда в Минске откроются новогодние ярмарки?
03 декабря 2020 20:28

От ёлочных украшений до угощений. Когда в Минске откроются новогодние ярмарки?

Чтобы люди могли самостоятельно посещать музей. В Национальном историческом создают инклюзивное пространство
03 декабря 2020 20:00

Чтобы люди могли самостоятельно посещать музей. В Национальном историческом создают инклюзивное пространство