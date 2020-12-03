Трудятся даже вахтовым методом по 14 дней. Как изменилась работа медиков во время пандемии?

Новости Беларуси. Практически все дома-интернаты Беларуси изменили режим работы из-за эпидемиологической ситуации. Чтобы не допустить распространения вируса в учреждениях, где проживает наиболее уязвимая категория граждан, персонал трудится в режиме полной изоляции вахтовым методом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед сменой сотрудники сдают тесты на COVID-19, проходят инструктаж и на 14 дней переезжают в дома-интернаты. Специалисты признаются: бывает тяжело, но сейчас их помощь куда важнее личных неудобств. К борьбе против коронавируса также подключились студенты белорусских медицинских вузов. Виктор Пралич с подробностями.

Наталья Атрахимович в Луначарском психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов трудится уже 20 лет. За эти годы, признается медсестра, было всякое, но вот работать в режиме вахтового метода пришлось впервые. На 14 дней она оставила на другом берегу реки мужа и большое хозяйство. Единственная связь – мобильный телефон.

Наталья Атрахимович, медсестра Луначарского дома-интерната:

Мы работаем сутки через сутки. Сутки идут полностью на отдых, чтобы отдохнуть от смены, от напряженной работы. За это время отзвониться, переговорить и все вопросы решить дистанционно. Проблем нет. На вахтовый метод работы здесь перешли еще при первой волне коронавируса. Опыт есть не только в том, как работать сотрудникам, но главное – как дальше не выбить и не выбиться из колеи проживающим. Их тут около 430, но подход к каждому по-прежнему индивидуальный.

Владимир Малащенко, врач-психиатр Луначарского дома-интерната:

Вирус COVID особо тропен, то есть воздействует на верхние и нижние дыхательные пути, поэтому в обязательном порядке по 15 минут каждого часа мы уделяем дыхательной гимнастике. Особенно это касается больных с низкой физической активностью – это больные, находящиеся на постельном режиме, и это колясочники.

Глоток свежего воздуха проживающие в доме-интернате здесь делают в прямом смысле слова. Теперь время пребывания на улице ограничено. Поэтому здесь стараются не тратить время зря: тренажеры под открытым небом, скандинавская ходьба, зарядка. Даже здесь главное – соблюдать дистанцию.