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Мороженое, самолёт и зубр. Главную ёлку страны украсят эксклюзивными игрушками

03 декабря 2020 20:44
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Новости Беларуси. Завершают украшать главную елку страны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Изюминкой станут эксклюзивные новогодние игрушки от предприятий Минска.

Всего в специальном конкурсе приняли участие 107 организаций.

Мороженое, самолёт и зубр. Главную ёлку страны украсят эксклюзивными игрушками-1

Первое место у Минского хладокомбината № 2 и его рисунка в виде мороженого.

Мороженое, самолёт и зубр. Главную ёлку страны украсят эксклюзивными игрушками-4

Серебро у Минского завода гражданской авиации и эскиза с самолетами. На втором месте и предприятие «Агат». Они представили игрушку с зубром.

Мороженое, самолёт и зубр. Главную ёлку страны украсят эксклюзивными игрушками-7

Замыкает рейтинг ГУМ и один из столичных банков.

Все игрушки украсят главную новогоднюю красавицу до 15 декабря.

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# Новый год # общество # Фотофакт

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