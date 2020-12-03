Мороженое, самолёт и зубр. Главную ёлку страны украсят эксклюзивными игрушками

Новости Беларуси. Завершают украшать главную елку страны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Изюминкой станут эксклюзивные новогодние игрушки от предприятий Минска.
Всего в специальном конкурсе приняли участие 107 организаций.
Новости Беларуси. Завершают украшать главную елку страны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Изюминкой станут эксклюзивные новогодние игрушки от предприятий Минска.
Всего в специальном конкурсе приняли участие 107 организаций.
Первое место у Минского хладокомбината № 2 и его рисунка в виде мороженого.
Серебро у Минского завода гражданской авиации и эскиза с самолетами. На втором месте и предприятие «Агат». Они представили игрушку с зубром.
Замыкает рейтинг ГУМ и один из столичных банков.
Все игрушки украсят главную новогоднюю красавицу до 15 декабря.
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