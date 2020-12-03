Мороженое, самолёт и зубр. Главную ёлку страны украсят эксклюзивными игрушками

Новости Беларуси. Завершают украшать главную елку страны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Изюминкой станут эксклюзивные новогодние игрушки от предприятий Минска. Всего в специальном конкурсе приняли участие 107 организаций.

Первое место у Минского хладокомбината № 2 и его рисунка в виде мороженого.