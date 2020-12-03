Чтобы люди могли самостоятельно посещать музей. В Национальном историческом создают инклюзивное пространство

Новости Беларуси. В Национальном историческом музее запустили проект по созданию инклюзивного пространства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В Национальном историческом музее запустили проект по созданию инклюзивного пространства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Для людей с ограниченными возможностями закупили специальные подъемники, установили пандусы. Позаботились и о расширении возможностей самих экскурсий.
Так, для посетителей с нарушением зрения разработали дополненную экспозицию. Она включает в себя описание шрифтом Брайля, а также реплики предметов, которые можно подержать в руках, ощутить вес и размер реальных экспонатов. К слову, все копии делали максимально похожими на оригинал. Прикоснуться таким образом к истории могут все без исключения.
Алена Бухал, научный сотрудник отдела музейных коммуникаций Национального исторического музея Беларуси:
Ужо на цяперашні час мы праводзім экскурсіі, але гэта такія, яшчэ можна сказаць, пілотныя экскурсіі. Экскурсіі ў нас абавязкова па папярэднім запісу. І мы гатовыя працаваць пры экскурсійным суправаджэнні. Але галоўная наша мэта – дайсці да таго, каб нашы наведвальнікі самастойна маглі хадзіць па музеі і самі спасцігаць у зручным для сябе тэмпе цікавыя моманты беларускай гісторыі.
В 2020 году в музее планируют завершить разработку навигации для незрячих посетителей, а также предусмотреть достаточное количество текстов шрифтом Брайля. Планируется, что их будет около полусотни.