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Чтобы люди могли самостоятельно посещать музей. В Национальном историческом создают инклюзивное пространство

03 декабря 2020 20:00
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Новости Беларуси. В Национальном историческом музее запустили проект по созданию инклюзивного пространства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Чтобы люди могли самостоятельно посещать музей. В Национальном историческом создают инклюзивное пространство-1

Для людей с ограниченными возможностями закупили специальные подъемники, установили пандусы. Позаботились и о расширении возможностей самих экскурсий.

Так, для посетителей с нарушением зрения разработали дополненную экспозицию. Она включает в себя описание шрифтом Брайля, а также реплики предметов, которые можно подержать в руках, ощутить вес и размер реальных экспонатов. К слову, все копии делали максимально похожими на оригинал. Прикоснуться таким образом к истории могут все без исключения.

Чтобы люди могли самостоятельно посещать музей. В Национальном историческом создают инклюзивное пространство-4

Алена Бухал, научный сотрудник отдела музейных коммуникаций Национального исторического музея Беларуси:
Ужо на цяперашні час мы праводзім экскурсіі, але гэта такія, яшчэ можна сказаць, пілотныя экскурсіі. Экскурсіі ў нас абавязкова па папярэднім запісу. І мы гатовыя працаваць пры экскурсійным суправаджэнні. Але галоўная наша мэта – дайсці да таго, каб нашы наведвальнікі самастойна маглі хадзіць па музеі і самі спасцігаць у зручным для сябе тэмпе цікавыя моманты беларускай гісторыі.

Чтобы люди могли самостоятельно посещать музей. В Национальном историческом создают инклюзивное пространство-7

В 2020 году в музее планируют завершить разработку навигации для незрячих посетителей, а также предусмотреть достаточное количество текстов шрифтом Брайля. Планируется, что их будет около полусотни.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Алена Бухал # Фотофакт

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