Чтобы люди могли самостоятельно посещать музей. В Национальном историческом создают инклюзивное пространство

Новости Беларуси. В Национальном историческом музее запустили проект по созданию инклюзивного пространства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для людей с ограниченными возможностями закупили специальные подъемники, установили пандусы. Позаботились и о расширении возможностей самих экскурсий.

Так, для посетителей с нарушением зрения разработали дополненную экспозицию. Она включает в себя описание шрифтом Брайля, а также реплики предметов, которые можно подержать в руках, ощутить вес и размер реальных экспонатов. К слову, все копии делали максимально похожими на оригинал. Прикоснуться таким образом к истории могут все без исключения.