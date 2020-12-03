«Второй валик мы подкладываем под грудную клетку». Как медики помогают пациентам с коронавирусом?

Новости Беларуси. Волонтерское движение в гомельском меде насчитывает полсотни студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помогают в пяти больницах областного центра, перепрофилированных для помощи больным с COVID-19.

Антон Апанасюк, студент Гомельского государственного медицинского университета:

Каждый раз, когда мы заходим в зону, мы понимаем, что мы там находимся не просто так. Это действительно оставляет след, это разгружает наших врачей, которых мы очень ценим, уважаем их работу. Мы помогаем им справиться с тем большим количеством поступающих людей. Это сейчас нужно делать. Кто, если не я? Люди не должны остаться одни.

Второй валик мы подкладываем под грудную клетку. В таком положении сатурация у пациента будет вырастать практически сразу же, в течение пяти минут. На несколько позиций, процентов может увеличиться. Трудятся даже вахтовым методом по 14 дней. Как изменилась работа медиков во время пандемии?

Олег Однокозов, студент Гомельского государственного медицинского университета:

Мы занимаемся реабилитацией. Реабилитация – это, наверно, самое недооценненное направление в борьбе с любым заболеванием, потому что очень много различных факторов, которые нужно учитывать после выписки из больницы. Мы помогаем пациентам научиться, можно сказать, правильно дышать, принимать правильное положение тела для того, чтобы минимизировать риски и дальнейшее ухудшение состояния.