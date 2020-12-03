От ёлочных украшений до угощений. Когда в Минске откроются новогодние ярмарки?

Новости Беларуси. Новогодние ярмарки откроются в Минске 18 декабря, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Новогодние ярмарки откроются в Минске 18 декабря, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
«Калядныя кірмашы» развернутся на Октябрьской площади и у Дворца спорта. Гостей ждут до 14 января. Причем в новогоднюю ночь они проработают до четырех утра.
Возле главной елки страны размесят 12 стеклянных павильонов в виде многогранников, похожих на соты. В районе Дворца спорта торговля развернется в деревянных шале. Также рождественские ярмарки откроются в парке имени Михаила Павлова и Комаровском сквере. На зимний фест горожан приглашает Ботанический сад.
Читайте также:
«Интересная фотозона ждёт маленьких жителей возле цирка». Как украшают Минск к Новому году
Новогодняя фотозона открылась в минском «Почтовом салоне». Вот какой праздничный интерьер создали