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От ёлочных украшений до угощений. Когда в Минске откроются новогодние ярмарки?

03 декабря 2020 20:28
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Новости Беларуси. Новогодние ярмарки откроются в Минске 18 декабря, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

От ёлочных украшений до угощений. Когда в Минске откроются новогодние ярмарки?-1

«Калядныя кірмашы» развернутся на Октябрьской площади и у Дворца спорта. Гостей ждут до 14 января. Причем в новогоднюю ночь они проработают до четырех утра.

От ёлочных украшений до угощений. Когда в Минске откроются новогодние ярмарки?-4

От ёлочных украшений до угощений. Когда в Минске откроются новогодние ярмарки?-6

Возле главной елки страны размесят 12 стеклянных павильонов в виде многогранников, похожих на соты. В районе Дворца спорта торговля развернется в деревянных шале. Также рождественские ярмарки откроются в парке имени Михаила Павлова и Комаровском сквере. На зимний фест горожан приглашает Ботанический сад.

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# Новый год # общество # Фотофакт

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