Зачем медработники делают дырку в защитном комбинезоне?

Новости Беларуси. К борьбе против коронавируса подключились и студенты белорусских медицинских вузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. К борьбе против коронавируса подключились и студенты белорусских медицинских вузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Можем сделать дырку, отверстие в комбинезоне для того, чтобы верх комбинезона во время работы не поднимался и не оголял части тела.
Трудятся даже вахтовым методом по 14 дней. Как изменилась работа медиков во время пандемии?
Этот учебный блок в Гомельском медуниверситете создан в первые дни пандемии. Занятия здесь теперь самые прикладные из всех. Работа в красной зоне больше не прерогатива инфекционистов. Будущий лор учит будущего же акушера-гинеколога азам работы с COVID-пациентами.
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