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Зачем медработники делают дырку в защитном комбинезоне?

03 декабря 2020 21:17
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Новости Беларуси. К борьбе против коронавируса подключились и студенты белорусских медицинских вузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зачем медработники делают дырку в защитном комбинезоне?-1

Можем сделать дырку, отверстие в комбинезоне для того, чтобы верх комбинезона во время работы не поднимался и не оголял части тела.

Трудятся даже вахтовым методом по 14 дней. Как изменилась работа медиков во время пандемии?

Этот учебный блок в Гомельском медуниверситете создан в первые дни пандемии. Занятия здесь теперь самые прикладные из всех. Работа в красной зоне больше не прерогатива инфекционистов. Будущий лор учит будущего же акушера-гинеколога азам работы с COVID-пациентами.

Зачем медработники делают дырку в защитном комбинезоне?-4

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# Коронавирус # общество # Виктор Пралич # Фотофакт

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