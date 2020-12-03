Зачем медработники делают дырку в защитном комбинезоне?

Новости Беларуси. К борьбе против коронавируса подключились и студенты белорусских медицинских вузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Можем сделать дырку, отверстие в комбинезоне для того, чтобы верх комбинезона во время работы не поднимался и не оголял части тела.

Трудятся даже вахтовым методом по 14 дней. Как изменилась работа медиков во время пандемии?

Этот учебный блок в Гомельском медуниверситете создан в первые дни пандемии. Занятия здесь теперь самые прикладные из всех. Работа в красной зоне больше не прерогатива инфекционистов. Будущий лор учит будущего же акушера-гинеколога азам работы с COVID-пациентами.