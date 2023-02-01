«Получены самые высокие результаты в мире». В Беларуси запустят производство ДНК-вакцины против рака

Новости Беларуси. В Беларуси со следующей недели планируют запустить производство новой ДНК-вакцины против рака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее испытывали на протяжении последних трех лет. И результат удивил. Укол раз в неделю – и у пациента появляется реальная надежда на исцеление. Ежегодно белорусские медики совместно с учеными реализуют до 70 прорывных проектов. О самых важных из них в материале Оксаны Семашко.

Оксана Семашко, корреспондент:

Несмотря на все трудности, онкопациенты в нашей стране не перестали получать медицинскую помощь. Ни ковиду, ни санкциям ее не удалось остановить ни на один день. У нас все для этого есть – доктора, оборудование, необходимые препараты.

Елену Сетько со страшным диагнозом признали безнадежной в родном городе. Жительница Могилева добилась направления в РНПЦ онкологии.

Елена Сетько, пациентка РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:

Все сложилось очень хорошо. Я уже ноябрь, декабрь, январь вот, февраль нахожусь здесь. Полна надежд, хорошего в будущем, ожидаю это будущее. И хочу сказать, что очень благодарна этому отделению. Всем. От души. Замечательные люди просто.

В РНПЦ онкологии работает аппарат с суровым названием гамма-нож, но он ничего не режет. Наоборот, самый щадящий и высокоточный аппарат в стране.

Ольга Гиземова, врач-радиационный онколог РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:

Мы имеем три стереотаксические рамы, то есть мы можем полечить три пациента в день. В дальнейшем планируется у нас модернизация нашего аппарата, и будет закуплена еще одна рама. Плюс еще мы сможем лечить пациентов не только в стереотаксических рамах, но и в термопластических масках. И пропускная способность у нас увеличится, я думаю, человек до пяти в день.

Сергей Еськов первым в Беларуси выполнил трансплантацию легкого. Доктор не позволил коварному заболеванию забрать жизнь пациентки. Если еще несколько лет назад наши онкологи брались за подобные операции с определенной степенью риска, теперь до проведения сложных манипуляций они могут смоделировать предстоящие оперативные вмешательства в 3D.

Сергей Еськов, ведущий научный сотрудник лаборатории торакальной онкопатологии РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:

Мы можем получать данные обследования пациентов со всей страны, их обрабатывать специальным образом по алгоритму, разработанному нами, и давать заключения, когда возможно выполнять органосохраняющие операции.

Кроме того, белорусские медики в тандеме с учеными НАН, БГУ и предприятиями фармпромышленности создали уникальный проект для лечения запущенных опухолей, претендующий на мировую сенсацию. Выпуск вакцины в производственных масштабах планируют начать уже на следующей неделе сразу на нескольких площадках.

Сергей Красный, заместитель директора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:

Получены самые высокие результаты в мире при данной патологии, которая лечится очень плохо. Мы планируем практически по всем направлениям проводить исследования, надо при всех видах злокачественных опухолей попробовать, потому что при раке желудка вакцина оказалась неэффективной.

Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:

Если говорить в отношении «Росатома», это прежде всего создание совместных каких-то изотопов для диагностики и для лечения. Это действительно у нас есть в планах, это будет. И те возможности, которые есть у нас в стране, и в России, я думаю, мы сможем объединить и уйти от каких-то… Скажем, импортозамещение. Это очень важно.