300 гектаров озимых посевов под водой. Как аграрии Гомельской области восстановят ущерб?

Новости Беларуси. Аграрии Беларуси готовятся к предстоящей посевной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2023 году в некоторых районах кампания, вероятно, будет сложнее обычного. От зимнего паводка в Гомельской области пострадали поля с озимыми. Окончательный размер ущерба пока сложно оценить, однако в регионе уже подготовили запас семян, которые весной подсеют вместо погибших культур. Подробности узнавала Анна Корольчук.

Около 300 гектаров озимых посевов экспериментальной базы «Пенчин» сейчас находится под слоем воды и льда. Очевидно, природной аномалии растения не переживут. Не дожидаясь весны, аграрии уже готовятся восстанавливать ущерб, причиненный стихией.

Сергей Шевчук, и.о. директора экспериментальной базы «Пенчин»:

Около 300 гектаров находится вот в таком состоянии затопленном. Ввиду особенности данной зимы, что от резких понижений температуры до положительных, талые воды затапливают. В частности озимые. Пшеница – много находится подтоплений. Озимый ячмень частично попал под подтопление. И есть вероятность того, что эти площади придется пересевать яровыми культурами. Что касается запасов семян, у нас тут озабоченности нет. Мы готовы объемы данные пересеять яровыми культурами.

В Буда-Кошелевском районе пострадало практически 20 % озимых посевов. Сейчас уровень воды немного снизился, однако сотни гектаров все еще под угрозой. Даже если в ближайшее время не будет осадков, ситуация вряд ли улучшится. Кроме того, для работы на переувлажненных почвах хозяйствам понадобится техника на гусеничном ходу.

Елена Филипович, начальник управления комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома:

У нас в нескольких районах отмечается серьезное переувлажнение. Это в Жидковичком районе, Буда-Кошелевском, Лоевском районах. Там отмечается высокое содержание влаги в почве. Отмечаются на полях участки с поверхностной водой. Есть опасность по площадям, которые могут пострадать.

Анна Корольчук, корреспондент:

Еще одна проблема для озимых культур – высокие для этой поры года температуры. Промерзание верхнего слоя почвы наблюдается лишь местами, как результат – вегетация растений продолжается до сих пор. Без глубокого зимнего покоя к весне ростки будут ослабленными.

Переживают за будущий урожай и владельцы частных домов. Видя, как в соседних районах огороды уходят под воду на метр, Плесы решили противостоять беде. Жители деревни и владельцы дач из четырех садоводческих товариществ объединили усилия и строят дамбу. За две недели к реке, которая вышла из берегов, привезли около 3 000 тонн песка.

Александр Колб, дачник:

Мы находимся тоже в такой подтопляемой территории. И решили своими силами. Организовали. Были на приеме у замгубернатора Барановского, тот обещал помочь. Плюс Центральный район города Гомеля оказал поддержку в виде техники. Но этого, конечно, не хватает. Поэтому мы уже своими силами, набираем частную технику.