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300 гектаров озимых посевов под водой. Как аграрии Гомельской области восстановят ущерб?

01 февраля 2023 18:12
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Новости Беларуси. Аграрии Беларуси готовятся к предстоящей посевной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2023 году в некоторых районах кампания, вероятно, будет сложнее обычного. От зимнего паводка в Гомельской области пострадали поля с озимыми. Окончательный размер ущерба пока сложно оценить, однако в регионе уже подготовили запас семян, которые весной подсеют вместо погибших культур.  

Подробности узнавала Анна Корольчук.  

300 гектаров озимых посевов под водой. Как аграрии Гомельской области восстановят ущерб?-1

Около 300 гектаров озимых посевов экспериментальной базы «Пенчин» сейчас находится под слоем воды и льда. Очевидно, природной аномалии растения не переживут. Не дожидаясь весны, аграрии уже готовятся восстанавливать ущерб, причиненный стихией.  

300 гектаров озимых посевов под водой. Как аграрии Гомельской области восстановят ущерб?-4

Сергей Шевчук, и.о. директора экспериментальной базы «Пенчин»:  
Около 300 гектаров находится вот в таком состоянии затопленном. Ввиду особенности данной зимы, что от резких понижений температуры до положительных, талые воды затапливают. В частности озимые. Пшеница – много находится подтоплений. Озимый ячмень частично попал под подтопление. И есть вероятность того, что эти площади придется пересевать яровыми культурами. Что касается запасов семян, у нас тут озабоченности нет. Мы готовы объемы данные пересеять яровыми культурами.  

300 гектаров озимых посевов под водой. Как аграрии Гомельской области восстановят ущерб?-7

В Буда-Кошелевском районе пострадало практически 20 % озимых посевов. Сейчас уровень воды немного снизился, однако сотни гектаров все еще под угрозой. Даже если в ближайшее время не будет осадков, ситуация вряд ли улучшится. Кроме того, для работы на переувлажненных почвах хозяйствам понадобится техника на гусеничном ходу.  

300 гектаров озимых посевов под водой. Как аграрии Гомельской области восстановят ущерб?-10

Елена Филипович, начальник управления комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома:  
У нас в нескольких районах отмечается серьезное переувлажнение. Это в Жидковичком районе, Буда-Кошелевском, Лоевском районах. Там отмечается высокое содержание влаги в почве. Отмечаются на полях участки с поверхностной водой. Есть опасность по площадям, которые могут пострадать.  

300 гектаров озимых посевов под водой. Как аграрии Гомельской области восстановят ущерб?-13

Анна Корольчук, корреспондент:  
Еще одна проблема для озимых культур – высокие для этой поры года температуры. Промерзание верхнего слоя почвы наблюдается лишь местами, как результат – вегетация растений продолжается до сих пор. Без глубокого зимнего покоя к весне ростки будут ослабленными.  

300 гектаров озимых посевов под водой. Как аграрии Гомельской области восстановят ущерб?-16

Переживают за будущий урожай и владельцы частных домов. Видя, как в соседних районах огороды уходят под воду на метр, Плесы решили противостоять беде. Жители деревни и владельцы дач из четырех садоводческих товариществ объединили усилия и строят дамбу. За две недели к реке, которая вышла из берегов, привезли около 3 000 тонн песка.  

300 гектаров озимых посевов под водой. Как аграрии Гомельской области восстановят ущерб?-19

Александр Колб, дачник:  
Мы находимся тоже в такой подтопляемой территории. И решили своими силами. Организовали. Были на приеме у замгубернатора Барановского, тот обещал помочь. Плюс Центральный район города Гомеля оказал поддержку в виде техники. Но этого, конечно, не хватает. Поэтому мы уже своими силами, набираем частную технику.  

300 гектаров озимых посевов под водой. Как аграрии Гомельской области восстановят ущерб?-22

Начало этой работе положили еще в 2022-м, когда в апреле в Гомельскую область пришла большая вода. Тогда жители Плес начали укладывать вдоль реки Сож мешки с песком. В итоге местная инициатива спасла прибрежные участки. Люди надеются и в этот раз сдержать стихию.  

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# Сельское хозяйство # общество # Анна Корольчук # Елена Филипович # Фотофакт

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