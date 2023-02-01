Не подхожу к плите вообще и не убираю дома. Каково быть замужем за турком? История белоруски

Любовь – прекрасное чувство, которое окрыляет нас и толкает на подвиги. Но бывает так, что эмоции берут верх над разумом, разрушая все вокруг. Здесь важно сохранить себя, свою психику и не стать жертвой манипуляций. О том, нужно ли в отношениях чем-то жертвовать, идти на компромиссы или все-таки продавливать свою позицию, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

У вас муж турок – здесь же разница менталитетов. Им нужна женщина-хозяйка, которая будет сидеть дома, уметь готовить разные блюда, прежде всего быть матерью. Или это какие-то современные турки?

Дарья Боздам, косметолог:

Я разрушу ваши стереотипы. Я не подхожу к плите вообще, не убираю дома, даже стиркой занимается мой мужчина. Он разрешает мне реализовываться в моей профессии – косметологии. Я занимаюсь любимым делом, чувствую себя априори счастливой, и мой мужчина счастлив. Когда я ему задаю вопрос: «Может, ты хочешь, чтобы я что-то сделала?» Он говорит: «Отдыхай, просто улыбайся». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

У меня другой вопрос. Он богатый? Дарья Боздам:

Он обеспеченный, да. Ольга Шерснева:

Что и требовалось доказать. Наталья Надольская:

Он богатый, стирает, говорит жене: «Ничего не делай по дому, занимайся своей работой». Это что за турок такой? Вы где его нашли? Дарья Боздам:

Это чистая правда. Я считаю, что мы притягиваем к себе те ситуации, которые есть внутри нас. В моей картинке реальности мужчина должен быть таким. В его картинке реальности женщина должна быть такой. То есть если случаются какие-то события, возможно, в жизни не совсем печальные, мы сами их к себе притянули своим мышлением, отношением.

Валерий Шмат, заслуженный артист Республики Беларусь, художественный руководитель арт-группы «Беларусы»:

Скажите, сколько вы в браке? Дарья Боздам:

В браке меньше года. Валерий Шмат:

Ясно. Наталья Надольская:

Конфетно-букетный период еще продолжается. Вы хотите сказать, Дарья, у вас еще все впереди.