Не подхожу к плите вообще и не убираю дома. Каково быть замужем за турком? История белоруски
Любовь – прекрасное чувство, которое окрыляет нас и толкает на подвиги. Но бывает так, что эмоции берут верх над разумом, разрушая все вокруг. Здесь важно сохранить себя, свою психику и не стать жертвой манипуляций. О том, нужно ли в отношениях чем-то жертвовать, идти на компромиссы или все-таки продавливать свою позицию, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
У вас муж турок – здесь же разница менталитетов. Им нужна женщина-хозяйка, которая будет сидеть дома, уметь готовить разные блюда, прежде всего быть матерью. Или это какие-то современные турки?
Дарья Боздам, косметолог:
Я разрушу ваши стереотипы. Я не подхожу к плите вообще, не убираю дома, даже стиркой занимается мой мужчина. Он разрешает мне реализовываться в моей профессии – косметологии. Я занимаюсь любимым делом, чувствую себя априори счастливой, и мой мужчина счастлив. Когда я ему задаю вопрос: «Может, ты хочешь, чтобы я что-то сделала?» Он говорит: «Отдыхай, просто улыбайся».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
У меня другой вопрос. Он богатый?
Дарья Боздам:
Он обеспеченный, да.
Ольга Шерснева:
Что и требовалось доказать.
Наталья Надольская:
Он богатый, стирает, говорит жене: «Ничего не делай по дому, занимайся своей работой». Это что за турок такой? Вы где его нашли?
Дарья Боздам:
Это чистая правда. Я считаю, что мы притягиваем к себе те ситуации, которые есть внутри нас. В моей картинке реальности мужчина должен быть таким. В его картинке реальности женщина должна быть такой. То есть если случаются какие-то события, возможно, в жизни не совсем печальные, мы сами их к себе притянули своим мышлением, отношением.
Валерий Шмат, заслуженный артист Республики Беларусь, художественный руководитель арт-группы «Беларусы»:
Скажите, сколько вы в браке?
Дарья Боздам:
В браке меньше года.
Валерий Шмат:
Ясно.
Наталья Надольская:
Конфетно-букетный период еще продолжается. Вы хотите сказать, Дарья, у вас еще все впереди.
Елена Сманцер, актриса, модель:
Я тоже с этим соглашусь. Ведь энергия любви идет изнутри наружу, а не наоборот. Поэтому подобное притягивает себе подобное, не говоря уже о любящих людях, которые окружают себя любящими людьми, дарят им любовь. Почему мы должны думать, что любовь должна прийти извне? Она не придет никогда извне – это ошибка. Вы магнит, точка опоры, которая должна соответствовать этому, и вы притягиваете к себе людей, совершенно верно.
Валерий Шмат:
Бывает, одни комплексы притягиваются другими комплексами – это тоже.
Елена Сманцер:
Мы говорим сейчас про любовь, а не про комплексы.
Ольга Шерснева:
Мне кажется, что мы на самом деле еще притягиваем то, что у нас было в семье, и ту модель, которая у нас была в семье.
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