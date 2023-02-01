Результаты уже есть. Насколько белорусские лыжники-юниоры готовы конкурировать с россиянами?

В Раубичах стартовали международные соревнования по лыжным гонкам «Первенство наций», в которых принимают участие спортсмены 2003-го и 2004 годов рождения. На награды претендуют сильнейшие юниоры Беларуси и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В стартовый день состоялся спринт. Спортсмены преодолевали один круг протяженностью 1 400 метров. Сначала прошли квалификационные старты, затем четверть- и полуфиналы. У девушек в финал вышел сильнейший квартет. Победу праздновала хозяйка трассы Анна Мачехина. Вторая и третья позиции остались за гостьями, Русланой Дьяковой и Татьяной Долматовой.

Алена Болонева, участница турнира (Россия): Отличное место для проведения соревнований. Трасса рельефная, очень хорошо подготовлена – мне очень нравится. Сложность поворотов, конечно, составляет сложность для спортсменов, но от этого только интереснее.

Андрей Коваленко, первый заместитель председателя Белорусской федерации лыжных гонок:

Мы весной уже перегармонизировали первую команду, параллельно сформировали юинорскую команду. И сегодня у нас соревнуются лучшие юниоры не только Российской Федерации, но и Республики Беларусь. Конечно, вот прямо сейчас мы не ждем какого-то супер результата, но то, что они уже должны показывать определенный уровень и определенные результаты – это точно. И они уже есть на сегодня. У нас на чемпионате РФ наша лучшая юниорка заняла четвертое место. Мы считаем, что это уже определенный шаг к тому, что через год-два они уже будут конкурентоспособны.