«Тревожные звоночки» туберкулеза – как распознать у себя заболевание? Ответ врача-фтизиатра

Ежегодно 24 марта во всем мире отмечают Всемирный день борьбы с туберкулезом. Дата выбрана неслучайно. Именно в этот день в 1882 году доктор Роберт Кох объявил об открытии микобактерии – возбудителя заболевания. Сегодня, несмотря на огромный прогресс, туберкулез остается одной из десяти основных причин смерти в мире. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Дмитрий Ветушко, врач-фтизиатр, заведующий отделением РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии. Александра Каштанова, ведущая:

Какие основные возрастные и социальные группы в зоне риска? Кто может заболеть?

Дмитрий Ветушко, врач-фтизиатр, заведующий отделением РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии:

Если взять портрет больного туберкулезом, чаще это мужчина, 40-60 лет, курящий, употребляющий алкоголь. Примерно такой человек. Чаще неработающий. Александр Стасевич, ведущий:

Но это не региональная особенность? Если человек ведет нездоровый образ жизни, то это как-то снижает его иммунитет, и, соответственно, палочка начинает хорошо себя чувствовать в его организме. Дмитрий Ветушко:

Конечно. По данным Всемирной организации здравоохранения, пять основных факторов риска выделяют: это недоедание, то есть пониженная масса тела, курение, диабет, ВИЧ-инфекция и алкоголизм. Основы доврачебной помощи освоят около 20 тыс. учащихся – как проходит акция «Запусти сердце».