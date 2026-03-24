«Тревожные звоночки» туберкулеза – как распознать у себя заболевание? Ответ врача-фтизиатра
Ежегодно 24 марта во всем мире отмечают Всемирный день борьбы с туберкулезом. Дата выбрана неслучайно. Именно в этот день в 1882 году доктор Роберт Кох объявил об открытии микобактерии – возбудителя заболевания. Сегодня, несмотря на огромный прогресс, туберкулез остается одной из десяти основных причин смерти в мире.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Дмитрий Ветушко, врач-фтизиатр, заведующий отделением РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии.
Александра Каштанова, ведущая:
Какие основные возрастные и социальные группы в зоне риска? Кто может заболеть?
Дмитрий Ветушко, врач-фтизиатр, заведующий отделением РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии:
Если взять портрет больного туберкулезом, чаще это мужчина, 40-60 лет, курящий, употребляющий алкоголь. Примерно такой человек. Чаще неработающий.
Александр Стасевич, ведущий:
Но это не региональная особенность? Если человек ведет нездоровый образ жизни, то это как-то снижает его иммунитет, и, соответственно, палочка начинает хорошо себя чувствовать в его организме.
Дмитрий Ветушко:
Конечно. По данным Всемирной организации здравоохранения, пять основных факторов риска выделяют: это недоедание, то есть пониженная масса тела, курение, диабет, ВИЧ-инфекция и алкоголизм.
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Александра Каштанова:
А есть ли какие-то тревожные звонки? Как человеку понять, что у него это страшная болезнь?
Дмитрий Ветушко:
Во-первых, каждый человек должен думать о своем здоровье, регулярно посещать доктора, проходить диспансеризацию. Теперь, по нашему законодательству, после 40 лет каждый человек должен хотя бы один раз в год сделать рентген обзорный легких.
Из симптомов чаще это грудные жалобы, то есть это может быть ночная потливость, повышение температуры вечером – 37,2, кашель, который не купируется больше 2-3 недель. Тогда нужно обязательно пойти к доктору. Сначала к терапевту, сделать хотя бы снимок, а дальше уже решат, что с вами делать.
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