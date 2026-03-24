Список сожженных деревень Червенского района пополнился оперативными данными. Среди них и Попова Гряда, здесь в мае 1944-го сожгли 56 стариков и детей. Деревню так и не восстановили. А на ее месте сегодня мемориал, который ежегодно посещают тысячи человек, чтобы почтить память тех, чьи имена удалось вернуть из небытия.

Ирина Вабищевич, старший научный сотрудник Червенского районного краеведческого музея:

Основные сведения по геноциду белорусского народа, происходившего на территории Червенского района, мы – музейные сотрудники – черпали из книги памяти «Память. Червенский район», но эта книга была издана в 2000 году. Конечно, там собрано очень много воспоминаний, рассказов очевидцев, там есть фотографии, карты. Но та работа, которая проводилась районной прокуратурой, музейными сотрудниками в последние годы, позволяет говорить, что мы очень многого не знали.

По последним данным, на территории Минской области карательные операции проводились в более чем 12,5 тысячи сельских населенных пунктах. 71 из них разделил судьбу Хатыни.

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