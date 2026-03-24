Белорусский мастер по дереву создал свою агроусадьбу – побывали на колоритной фазенде в сердце Полесья

В деревне Заклетенье – в самом сердце Полесья, посреди лесов и полей мы отыскали оригинальную агроусадьбу. Ее хозяин Андрей Протасевич – талантливый и скромный мастер по дереву. Декоративка – его конек. Дар передался от дедушки. После армии начал создавать красоту для себя и других. С тех пор не может остановиться, а от заказов нет отбоя, рассказали в программе «Путевка BY».

Андрей Протасевич, хозяин агроусадьбы: Здесь моя мастерская, потихоньку ее расширяю. Большинство станков – своей работы.

Идея сделать агроусадьбу и выкупить старый деревенский дом Андрею пришла на пару с другом, но тот переехал с женой в Брест. Теперь наш герой главный на фазенде. Творческий полет продолжается.

Каждый сезон здесь появляется свеженький хендмейд. Беседка с панорамным окном, живописный пруд, колоритная банька – идеальный рецепт выходных! Добавьте к этому походы в лес за грибами-ягодами и кислородную подзарядку. При желании можно заняться и деревенским фитнесом.