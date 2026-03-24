9-летний школьник из Минска передал мошенникам крупную сумму денег

В милицию обратилась минчанка с заявлением, что ее 9-летний сын стал жертвой телефонных аферистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ребенку поступил звонок в мессенджере от лжеправоохранителя, который угрожал посадить его маму в тюрьму. Чтобы этого избежать, необходимо взять все сбережения из дома и передать курьеру. Школьник испугался и отдал семейный сейф с 6 тысячами долларов неизвестному.

Дмитрий Белик, заместитель начальника Заводского РУВД Минска – начальник криминальной милиции:

Сыщики Заводского РУВД установили личность курьера. Им оказался 17-летний учащийся столичного колледжа. Парень ранее сам стал жертвой аналогичной схемы мошенничества. Сначала ему предложили поменять домофон и выманили паспортные данные. Затем угрожали тюремным заключением его матери. Чтобы избежать негативных последствий, несовершеннолетний согласился выполнить задание аферистов и забрал у мальчика деньги.

В МВД призывают родителей рассказать детям, как не стать жертвой преступления. И объяснить, что правоохранители не общаются с гражданами в мессенджерах.