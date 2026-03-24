Заключительный этап республиканской олимпиады по учебным предметам проходит в Беларуси

Весенние каникулы – время не только с пользой провести время, но и продемонстрировать свои знания по учебным предметам. В Беларуси проходит заключительный этап республиканской олимпиады. Он продлится по 27 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Школьники из всех уголков страны демонстрируют знания по 18 дисциплинам. Только задания по химии и биологии выполняют около 230 одаренных юношей и девушек. Помимо поступления в любой вуз Беларуси без вступительных экзаменов, у победителей будет возможность предоставить нашу страну на международных конкурсах, а также стать лауреатом специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи.

Алеся Андрейчикова, учащаяся средней школы № 36 имени Гуляма Якубова Минска:

Занимаюсь химией я уже на олимпиадном уровне с 7-го класса, то есть с самого начала, как этот предмет появился в школе. Мне нравится эта наука. Трачу перед олимпиадой часов 6, может, в день уходит на химию. Я хочу поступить на профессию, которая связывает химию и науку.

Ольга Смирнова, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:

Дети остаются детьми, каникулы остаются каникулами. И город Минск, принимая в этом году участников олимпиады по химии и биологии, конечно же, предусмотрел и определенную культурно-развлекательную программу. Но как же побывать в Минске и не побывать в знаковых местах столицы?

Александра Алексеева, консультант главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования Беларуси:

Дети, скорее всего, с кем они сегодня или в эти дни познакомятся, будут вместе с ними учиться на химфаке, биофаке, в медуниверситете. А эта дружба, заложенная на олимпиаде, очень многого стоит.

Заключительный этап республиканской олимпиады проходит не только в Минске. Так, в Бресте выбирают лучших учащихся по физике и астрономии, в Барановичах – по русскому языку и литературе, а в Витебске – по иностранным языкам.