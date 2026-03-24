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В гимназии Молодечно открыли первую в области лабораторию судмедэкспертов

24 марта 2026 14:05
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Гимназия № 6 Молодечно и управление Госкомитета судебных экспертиз по Минской области заключили договор о сотрудничестве. На базе учебного заведения открылся первый в регионе профильный военно-патриотический клуб судебно-экспертной направленности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

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Найти невидимые глазу следы, которые могут стать важными уликами для доказательства вины подозреваемого. Мини-лаборатория судмедэкпертов развернулась в 6-й гимназии Молодечно. Здесь открылся профильный военно-патриотический клуб. 

В гимназии Молодечно открыли первую в области лабораторию судмедэкспертов-2

Сергей Аминов, руководитель по военно-патриотическому воспитанию гимназии № 6 имени С.Т. Демешко:
Подбирался такой контингент, чтобы ребята были нацелены на поступление в высшие учебные заведения силового блока. В клубе дети занимаются начиная от строевой подготовки, огневой подготовки. Занимаемся рукопашным боем.

В клубе 15 ребят – это учащиеся 6-11 классов. Они изучают юриспруденцию и познают тонкости криминалистики.

В гимназии Молодечно открыли первую в области лабораторию судмедэкспертов-4

Станислав Самаль, старший эксперт сектора криминалистических экспертиз Молодечненского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:
Ребята заинтересованы работой в этой сфере и, как действующий криминалист, я им показываю, что работа эксперта или следователя – это не просто работа полиции из фильмов. Это кропотливый труд, внимание к мелочам.

В гимназии Молодечно открыли первую в области лабораторию судмедэкспертов-6

Ребята погружаются в мир судебной экспертизы, где наука и право переплетаются в поисках истины. Опираясь на факты, учатся находить доказательства. Все как в реальности: делают слепки следов, отрабатывают алгоритм осмотра места происшествия.

Подробнее смотрите в видео.

# Судебная экспертиза # Образование # Сергей Аминов

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