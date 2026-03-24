В гимназии Молодечно открыли первую в области лабораторию судмедэкспертов

Гимназия № 6 Молодечно и управление Госкомитета судебных экспертиз по Минской области заключили договор о сотрудничестве. На базе учебного заведения открылся первый в регионе профильный военно-патриотический клуб судебно-экспертной направленности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

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Найти невидимые глазу следы, которые могут стать важными уликами для доказательства вины подозреваемого. Мини-лаборатория судмедэкпертов развернулась в 6-й гимназии Молодечно. Здесь открылся профильный военно-патриотический клуб.