В гимназии Молодечно открыли первую в области лабораторию судмедэкспертов
Гимназия № 6 Молодечно и управление Госкомитета судебных экспертиз по Минской области заключили договор о сотрудничестве. На базе учебного заведения открылся первый в регионе профильный военно-патриотический клуб судебно-экспертной направленности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Что изучают школьники? Узнала Анна Куртасова.
Найти невидимые глазу следы, которые могут стать важными уликами для доказательства вины подозреваемого. Мини-лаборатория судмедэкпертов развернулась в 6-й гимназии Молодечно. Здесь открылся профильный военно-патриотический клуб.
Сергей Аминов, руководитель по военно-патриотическому воспитанию гимназии № 6 имени С.Т. Демешко:
Подбирался такой контингент, чтобы ребята были нацелены на поступление в высшие учебные заведения силового блока. В клубе дети занимаются начиная от строевой подготовки, огневой подготовки. Занимаемся рукопашным боем.
В клубе 15 ребят – это учащиеся 6-11 классов. Они изучают юриспруденцию и познают тонкости криминалистики.
Станислав Самаль, старший эксперт сектора криминалистических экспертиз Молодечненского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:
Ребята заинтересованы работой в этой сфере и, как действующий криминалист, я им показываю, что работа эксперта или следователя – это не просто работа полиции из фильмов. Это кропотливый труд, внимание к мелочам.
Ребята погружаются в мир судебной экспертизы, где наука и право переплетаются в поисках истины. Опираясь на факты, учатся находить доказательства. Все как в реальности: делают слепки следов, отрабатывают алгоритм осмотра места происшествия.
Подробнее смотрите в видео.