Депутат Рады: в правительственный квартал Киева стягивают полицию и военных

В Киеве полиция и военные стягиваются к правительственному кварталу. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, пишет ТАСС.

По его словам, парламентарии опасаются избиений и провокаций, поэтому пленарное заседание 25 марта оказалось под угрозой срыва.

Гончаренко отметил, что многие коллеги избегают приходить в парламент. Это касается как проправительственной фракции «Слуга народа», так и оппозиции. Запланированное на сегодня заседание уже отменено.

В Украине нарастает кризис в парламенте, потому что с начала года не удается принять ключевые законы, от которых зависят транши от ЕС и МВФ. Депутаты не голосуют за непопулярные меры или просто не посещают заседания. Даже формальное большинство «Слуги народа» не может обеспечить необходимого количества голосов.

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