Третяк: у нас перемены законодательные, созидательные. Не те, которые нам предлагались

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим разгром хунты и задержание бчбшников. В гостях тележурналист Константин Придыбайло и продюсер телеканала ОНТ, журналист информационного агентства «Минская правда» Татьяна Третяк.

Татьяна Третяк, продюсер телеканала ОНТ, журналист информационного агентства «Минская правда»:

А ты помнишь, во Дворце спорта, когда было «В режиме правды», под что выходили наши прекрасные силовики в мерче Первого? Под «Группу крови», под Цоя.

Григорий Азаренок, СТВ:

Естественно, конечно. Да, Цой абсолютно наш. Все наше.

Татьяна Третяк:

У нас перемены законодательные, конструктивные, созидательные. Не те, которые нам предлагались возле Риги [торговый центр в Минске – прим. ред.].

Григорий Азаренок:

Так точно! Будзе новая і прэкрасная Беларусь. Будучыня ўжо такая. I змены прайшлі. Змены, дзе вы будзеце сядзець у турме. Вось і ўсе змены.

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