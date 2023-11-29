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Третяк: у нас перемены законодательные, созидательные. Не те, которые нам предлагались

29 ноября 2023 20:10
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим разгром хунты и задержание бчбшников. В гостях тележурналист Константин Придыбайло и продюсер телеканала ОНТ, журналист информационного агентства «Минская правда» Татьяна Третяк.

Третяк: у нас перемены законодательные, созидательные. Не те, которые нам предлагались-1

Татьяна Третяк, продюсер телеканала ОНТ, журналист информационного агентства «Минская правда»:
А ты помнишь, во Дворце спорта, когда было «В режиме правды», под что выходили наши прекрасные силовики в мерче Первого? Под «Группу крови», под Цоя.

Григорий Азаренок, СТВ:
Естественно, конечно. Да, Цой абсолютно наш. Все наше.

Татьяна Третяк:
У нас перемены законодательные, конструктивные, созидательные. Не те, которые нам предлагались возле Риги [торговый центр в Минске – прим. ред.].

Григорий Азаренок:
Так точно! Будзе новая і прэкрасная Беларусь. Будучыня ўжо такая. I змены прайшлі. Змены, дзе вы будзеце сядзець у турме. Вось і ўсе змены.

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# общество # общество # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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