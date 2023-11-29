85% пациентов излечились или достигли ремиссии. Врачи Беларуси и РФ разработали новый вид лечения онкологии

Важной составляющей белорусско-российских отношений является межрегиональное сотрудничество, которое способствует развитию торгово-экономических связей между нашими странами. Так, все больше совместных проектов реализуется с Ульяновской областью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь расширяет сотрудничество с Ульяновской областью в сфере здравоохранения и производстве игрушек

Активно развивается сотрудничество в сфере здравоохранения. В Ульяновской области расположен уникальный центр протонной медицины. На сегодня это самый современный метод лучевого лечения онкологических заболеваний в мировой практике. Благодаря союзной программе в 2022-м передовое лечение прошли 52 человека, в этом году – 64, в следующем – в центре планируют принять 74 пациента.

Юрий Удалов, генеральный директор Федерального научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии Федерального медико-биологического агентства России:

На сегодня 85 % пациентов, которые прошли лечение в рамках Союзного государства, либо достигли ремиссии, либо полностью излечены от этого заболевания. Есть большое ожидание того, что все те позитивные начинания, которые есть сейчас в сфере онкологии в Российской Федерации, будут в дальнейшем использоваться, в том числе нашими коллегами в Республике Беларусь.