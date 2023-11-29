Нетерпеливость и экстремальное вождение. Как распознать СДВГ у взрослых?

Ребенок-ураган, энерджайзер – гиперактивных детей называют по-разному. До сих пор не утихают споры, что это такое – болезнь или обычная распущенность, и почему такие дети изводят всех окружающих своим шумным и активным поведением. О том, как усадить такого ребенка за парту, может ли он добиться хороших результатов в школе и где взять силы, когда родительское терпение уже на исходе, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Татьяна Емельянцева, врач-психотерапевт высшей категории:

Эта психомоторная функция, то есть делает и говорит абы что, квакает, мяукает на уроке без учета каких-то социальных условностей, такая несдержанность проходит к 12 годам у всех. Поэтому в 12 лет гиперактивность в нуле, и только иногда в ситуациях стресса, так нога начинает. Тоже не факт, что это СДВГ. Эта нетерпеливость: стоять в очередях надо, но если можно не стоять, они не будут. Начинают читать с конца все, то есть инструкции не читают вообще. Статьи, журналы читают с конца, экстремальное вождение.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Узнал себя?

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Узнал себя. Мне кажется, все гости наши узнали чуть-чуть что-то в себе.

Татьяна Емельянцева:

Все в последний момент.

Алеся Лакина:

В последний момент – это всегда.