10-балльные пробки и свыше десятка ДТП. Как Минск встретил черноморский циклон?

В столице устраняют последствия непогоды. Черноморский циклон принес длительный снегопад и сильные порывы ветра. Осадки, плохая видимость и гололедица осложняют дорожную ситуацию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На столичных магистралях к вечеру – 10-балльные пробки. ГАИ ввела план «Погода» и оперативно отслеживает обстановку. К расчистке территорий подключились все городские службы. О том, как город справляется со стихией, – материал Яны Лысяковой.

Непогода ни для кого не стала сюрпризом. Готовились встретить южный циклон с начала недели. Что немаловажно, работали сообща. Городской «Ремавтодор» вывел на улицы свыше 750 единиц техники и без малого 1 000 работников. Со стороны коммунальных служб более 150 машин и 2 000 человек.

Яна Лысякова, корреспондент:

Борются со природной стихией не только работники коммунальных служб и дорожники. К расчистке снега на территории активно подключаются и минчане. Ведь природная стихия – это испытание на прочность, а еще на взаимовыручку.

В таких условиях вопросом номер один становится безопасность на дорогах. ГАИ ввела план «Погода». Инспекторы отслеживают обстановку, сопровождают снегоуборочную технику, оперативно реагируют на ДТП. К слову, только за один день их произошло более десяти.