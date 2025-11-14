Третий энергоблок на БелАЭС – какие преимущества и сколько появится рабочих мест

Атомная станция в Островце полностью изменила облик энергетики страны. Об этом 14 ноября заявил Президент Беларуси на совещании о результатах работы БелАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Атомная станция в Островце полностью изменила облик энергетики страны. Об этом 14 ноября заявил Президент Беларуси на совещании о результатах работы БелАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Коль мы понимаем, что нам надо, то надо определиться с тем, как именно видим перспективу. Варианта два: плюс один блок к первой БелАЭС или отдельная в другом месте. У каждого варианта есть плюсы и минусы. И ключевой ли здесь вопрос финансирования? Президент расставляет акценты так.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Давайте обсудим все существующие особенности, преимущества и недостатки этих вариантов. Первое – это строительство нового блока на станции в Островце, как вторая очередь БелАЭС. Там есть все условия, специалисты, площадка для размещения, производственная, технологическая, социальная инфраструктура, а значит построим дешевле.
Второй вариант – сооружение новой станции, речь идет о востоке страны. Очевидно, это потребует больших финансовых вложений. Больших – это не цифра для экономистов, хочу сегодня услышать. И организационных решений. Но даст мощный импульс при этом для развития региона. Это новые рабочие места, привлечение инвестиций, реализация инновационных проектов и внедрение новых технологий.
При этом хочу заметить, что с Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным мы обсуждали наше сотрудничество в ядерной энергетике в ходе встречи на Мировой атомной неделе в конце сентября этого года. Понимание и поддержка с российской стороны есть. Очередь за нами, мы, прежде всего, должны определиться, будем или не будем. Если будем, когда?
Спустя пару часов обсуждения в закрытом формате, интрига разрешилась. Второй очереди первой БелАЭС быть быстрее, чем новой станции. Но и этот проект из виду не теряют.
Принято решение о строительстве третьего энергоблока на БелАЭС – Каранкевич. Читать здесь.
Перспектива обозначена. На БелАЭС к пополнению готовы.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Рады ли такому решению?
Сергей Бобович, генеральный директор государственного предприятия «Белорусская АЭС»:
Конечно рады, потому что жизнь показала, что сама реализация проекта и работа, совместная работа всех над тем, как станция эксплуатируется, позволяет сегодня нам двигаться дальше. Это очень хорошо.
Алена Сырова:
Сколько человек, уже предполагаете?
Сергей Бобович:
Ну, я думаю, что более тысячи.
Уже понятно, спрос на каких специалистов в ближайшие годы будет высоким. Тем, кто думает о будущей профессии, на заметку. Да и всем остальным тоже. Электроэнергии в нашем быту станет больше. Страна идет по пути технологического развития соразмерно своим запросам, которые когда-то казались излишками, а сегодня как раз.
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