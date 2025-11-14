Третий энергоблок на БелАЭС – какие преимущества и сколько появится рабочих мест

Атомная станция в Островце полностью изменила облик энергетики страны. Об этом 14 ноября заявил Президент Беларуси на совещании о результатах работы БелАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коль мы понимаем, что нам надо, то надо определиться с тем, как именно видим перспективу. Варианта два: плюс один блок к первой БелАЭС или отдельная в другом месте. У каждого варианта есть плюсы и минусы. И ключевой ли здесь вопрос финансирования? Президент расставляет акценты так.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Давайте обсудим все существующие особенности, преимущества и недостатки этих вариантов. Первое – это строительство нового блока на станции в Островце, как вторая очередь БелАЭС. Там есть все условия, специалисты, площадка для размещения, производственная, технологическая, социальная инфраструктура, а значит построим дешевле.

Второй вариант – сооружение новой станции, речь идет о востоке страны. Очевидно, это потребует больших финансовых вложений. Больших – это не цифра для экономистов, хочу сегодня услышать. И организационных решений. Но даст мощный импульс при этом для развития региона. Это новые рабочие места, привлечение инвестиций, реализация инновационных проектов и внедрение новых технологий.

При этом хочу заметить, что с Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным мы обсуждали наше сотрудничество в ядерной энергетике в ходе встречи на Мировой атомной неделе в конце сентября этого года. Понимание и поддержка с российской стороны есть. Очередь за нами, мы, прежде всего, должны определиться, будем или не будем. Если будем, когда?