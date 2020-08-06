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Владимир Андрейченко на досрочном голосовании: мы должны проявлять спокойствие, выдержку. И я вижу, что люди на это настроены

06 августа 2020 14:07
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Новости Беларуси. Участие в досрочном голосовании 6 августа принял председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Владимир Андрейченко на досрочном голосовании: мы должны проявлять спокойствие, выдержку. И я вижу, что люди на это настроены-1

На участок спикер парламента пришел во время обеденного перерыва вместе с женой. Голосует заранее в связи с рабочим графиком. Владимир Андрейченко подчеркнул, что на каждом сегодня лежит колоссальная ответственность за будущее Беларуси.

Владимир Андрейченко на досрочном голосовании: мы должны проявлять спокойствие, выдержку. И я вижу, что люди на это настроены-4

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Во всех кампаниях, которые проводим, мы должны соблюдать нашу Конституцию Республики Беларусь, соблюдать, в частности, избирательное законодательство. Оно у нас очень прогрессивное. Мы трижды вносили изменения и дополнения в Избирательный кодекс. И оно довольно высоко оценено нашими международными парламентскими структурами. Мы должны проявлять спокойствие, выдержку. И я вижу, что люди на это и настроены. Я много провел встреч, будучи сейчас и в областях, и регионах. Люди именно так понимают, что только трудом, дисциплиной, правопорядком мы можем сделать нашу страну современной процветающей республикой.

Владимир Андрейченко на досрочном голосовании: мы должны проявлять спокойствие, выдержку. И я вижу, что люди на это настроены-7

Досрочное голосование продлится до 8 августа включительно. Такая форма позволяет всем гражданам принять участие в выборах, независимо от обстоятельств, которые могут сложиться в основной день голосования – 9 августа.

# Выборы в Беларуси # общество # Владимир Андрейченко # Фотофакт

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