Владимир Андрейченко на досрочном голосовании: мы должны проявлять спокойствие, выдержку. И я вижу, что люди на это настроены

Новости Беларуси. Участие в досрочном голосовании 6 августа принял председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Участие в досрочном голосовании 6 августа принял председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На участок спикер парламента пришел во время обеденного перерыва вместе с женой. Голосует заранее в связи с рабочим графиком. Владимир Андрейченко подчеркнул, что на каждом сегодня лежит колоссальная ответственность за будущее Беларуси.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Во всех кампаниях, которые проводим, мы должны соблюдать нашу Конституцию Республики Беларусь, соблюдать, в частности, избирательное законодательство. Оно у нас очень прогрессивное. Мы трижды вносили изменения и дополнения в Избирательный кодекс. И оно довольно высоко оценено нашими международными парламентскими структурами. Мы должны проявлять спокойствие, выдержку. И я вижу, что люди на это и настроены. Я много провел встреч, будучи сейчас и в областях, и регионах. Люди именно так понимают, что только трудом, дисциплиной, правопорядком мы можем сделать нашу страну современной процветающей республикой.
Досрочное голосование продлится до 8 августа включительно. Такая форма позволяет всем гражданам принять участие в выборах, независимо от обстоятельств, которые могут сложиться в основной день голосования – 9 августа.