Владимир Андрейченко на досрочном голосовании: мы должны проявлять спокойствие, выдержку. И я вижу, что люди на это настроены

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Во всех кампаниях, которые проводим, мы должны соблюдать нашу Конституцию Республики Беларусь, соблюдать, в частности, избирательное законодательство. Оно у нас очень прогрессивное. Мы трижды вносили изменения и дополнения в Избирательный кодекс. И оно довольно высоко оценено нашими международными парламентскими структурами. Мы должны проявлять спокойствие, выдержку. И я вижу, что люди на это и настроены. Я много провел встреч, будучи сейчас и в областях, и регионах. Люди именно так понимают, что только трудом, дисциплиной, правопорядком мы можем сделать нашу страну современной процветающей республикой.