Комплексное учение в Беларуси не несёт угрозы соседним странам – Генштаб ВС

Виктор Гулевич, начальник Генерального штаба Вооруженных сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:

Данное учение не несет никакой угрозы соседним с нами странам. В них отрабатываются вопросы защиты нашего государства и совершенствования уровня подготовки наших войск. В рамках учения будет совершенствоваться система управления войсками, оружием. При этом особенностью будет являться сложная динамическая обстановка и использование полигонов и участков местности в трех областях, что будет вынуждать обучаемого принимать нестандартные решения на нанесение поражения противнику, противоположной стороне, а также маневры своими силами и средствами (пунктами управления) в условиях меняющейся обстановки.