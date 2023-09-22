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Комплексное учение в Беларуси не несёт угрозы соседним странам – Генштаб ВС

22 сентября 2023 11:22
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Новости Беларуси. Двустороннее комплексное учение в Беларуси не несет угрозы соседним странам. Об этом завил начальник Генштаба Вооруженных сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комплексное учение в Беларуси не несёт угрозы соседним странам – Генштаб ВС-1

Отрабатываются вопросы защиты нашего государства и совершенствования уровня подготовки войск. Это учение – логическое завершение подготовки органов управления оперативного и тактического уровней.

Комплексное учение в Беларуси не несёт угрозы соседним странам – Генштаб ВС-4

Виктор Гулевич, начальник Генерального штаба Вооруженных сил первый заместитель министра обороны Беларуси:
Данное учение не несет никакой угрозы соседним с нами странам. В них отрабатываются вопросы защиты нашего государства и совершенствования уровня подготовки наших войск. В рамках учения будет совершенствоваться система управления войсками, оружием. При этом особенностью будет являться сложная динамическая обстановка и использование полигонов и участков местности в трех областях, что будет вынуждать обучаемого принимать нестандартные решения на нанесение поражения противнику, противоположной стороне, а также маневры своими силами и средствами (пунктами управления) в условиях меняющейся обстановки.

Комплексное учение в Беларуси не несёт угрозы соседним странам – Генштаб ВС-7

Активная фаза учения продлится по 26 сентября. После этого войска вернутся в пункты постоянной дислокации.

# Военные учения # общество # Виктор Гулевич # Фотофакт

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