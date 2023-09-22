Когда киберспорт включат в Олимпийские игры? Поговорили с председателем белорусской федерации

Валерия Яскевич, корреспондент:

Киберспорт в Беларуси активно развивается. В этом направлении собраны команды не только энтузиастов, но и профессиональных геймеров.

Денис Богуш, председатель Белорусской федерации киберспорта:

Это вид спорта, в котором инвентарем выступает компьютер. Очень развитое направление во всем мире, спорт XXI века. Федерация киберспорта существует с 2016 года. Выполнили все задания, поставленные Минспорта и НОКом, и сейчас находимся в стадии обсуждения по признанию по виду спорта. Вероятнее всего, интеллектуальному виду спорта.

Если говорить о количестве совершенных операций в минуту, то участники этого вида спорта – абсолютные рекордсмены. В одной из компьютерных игр у профессиональных геймеров нормой считается от 200 до 300 кликов, нажатий и движений мышки. Попробуйте повторить нечто подобное у себя дома – это очень непросто. Денис Богуш:

С 2005 года национальная сборная выезжала постоянно на международные турниры раз в год от Лос-Анджелеса до Сингапура. География очень обширная. С 2017 года, после того как мы стали полноправным членом Международной федерации, мы участвуем в чемпионате мира по версии IESF.

Следят за играми не только в интернете. Во многих странах есть специализированные телеканалы, которые транслируют киберспортивные состязания. За ними наблюдают более 145 миллионов зрителей. Денис Богуш:

Все игроки оставляют электронный след в интернете, у каждого есть какое-то количество очков, которое они набирают, играя на том или ином игровом сервере. Это не как в классическом спорте – видеть перспективы развития ребенка, его рост, вес. Нет, это все видно. Все, кто интересуется, кто ищет себе игроков, абсолютно спокойно могут найти их в интернете и предложить им контракты.

В реестр видов компьютерного спорта входят следующие дисциплины: боевая арена, стратегия в реальном времени, соревновательные головоломки, спортивный симулятор, технический симулятор и файтинг. Денис Богуш:

Это дисциплины, в которых невозможно повлиять на результат путем какого-то доната, то есть возможности что-то заплатить. Там только ты, компьютер и твои навыки. А гейминг – это все остальное, на что можно повлиять путем доната. Поэтому если мы говорим про киберспорт, то это две дисциплины: Dota и Counter-Strike.