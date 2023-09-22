Экологично, экономно и никаких пробок. Узнали, почему белорусы выбирают велосипед вместо авто

Квест для школьников, научный эксперимент и фотовыставка. В стране проходит неделя мобильности. В качестве альтернативы общественному транспорту и авто – велосипеды, самокаты, скутеры и сигвеи. Как столичных жителей приобщают к активному образу жизни?

Татьяна Дубик, заместитель председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Неделя мобильности – это уже ежегодная традиционная акция для нашего города. Она проходит каждую осень с 16 по 22 сентября. Все, что делается в эту неделю, должно напомнить о негативном влиянии автомобилей на окружающую среду и подтолкнуть людей к использованию альтернативных способов передвижения. А кого-то и мотивировать не нужно. Минчанин Владимир Апанович никогда не променяет велосипед на авто. Экологично, экономно и никаких пробок – одни преимущества.

Владимир Апанович, руководитель по военно-патриотическому воспитанию ГУО «Средняя школа № 24 г. Минска:

На работу на велосипеде я езжу регулярно. С утра едешь – зарядочка. Смотришь – люди стоят, ждут автобусы, троллейбусы. Ты их просто проезжаешь, появляется улыбка на лице. От Минска до Нового Афона – с двухколесным транспортом столичный педагог сроднился давно. Каждый отпуск начинается одинаково: вместе с единомышленниками и учениками выбирает направление и прокладывает собственные маршруты.

Владимир Апанович:

Объехал на велосипеде всю Республику Беларусь. Последнее в этом году – было три похода, мы ездили по Витебской области. В глуши, малопроходимых местах, побыли на болоте Ельня, на месте соединения 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов. Вот такой велороман длиною в жизнь. Страсть к приключениям и интерес к героическому прошлому Владимир Анатольевич умело интегрировал в профессию. Теперь прикоснуться к истории ученики столичной школы могут в буквальном смысле.

Владимир Апанович:

Самый первый велопоход – у нас был поход выходного дня. Мальчишки 6-7-8 класс, мы съездили в мемориальный комплекс «Тростенец». Я им рассказал, что там происходило. Посетили урочище «Благовщина». Дальше – больше. Шталаг в Молодечно, велопробег в Лошицком парке ко Дню государственных флага, герба и гимна, который собрал более 100 человек! Так веломания постепенно захватила не только среднюю школу № 24, но и соседние.

Наталья Чумак, заместитель директора по воспитательной работе ГУО «Средняя школа № 24 г. Минска:

На базе нашего учреждения уже несколько лет функционирует районный центр по безопасности дорожного движения. Свою работу мы проводим в тесном сотрудничестве с УГАИ Минского района. Основное направление работы – это, конечно, работа в рамках нашего объединения по интересам «Веломания», где ребята отрабатывают навыки фигурного вождения велосипеда. В последующем они становятся победителями районных и городских конкурсов по фигурному вождению велосипеда. Самое время познакомиться с одним из них. Вернее, сразу с двумя.

Андрей Грибанов, учащийся ГУО «Средняя школа № 24 г. Минска:

Мой велосипед – это не железка, это мой друг. У него даже есть кличка, Бродяга. В конкурсе «Першы ровар» Андрей завоевал третье место. Но для шустрого и бойкого парня, который на велосипеде чуть ли не с рождения, это не предел. Поэтому с самого утра он уже на тренировочной площадке. Андрей Грибанов:

Я могу тренировать всякие повороты, развороты, знаки. В общем, правила дорожного движения.

Так что если для кого-то утро начинается с чашечки кофе, то для юного велолюбителя – с осмотра своего двухколесного товарища, который каждый день верно сопровождает ученика в школу. Андрей Грибанов:

Если бы я ехал в общественном транспорте, это было бы тоже минут 10-15, но это бы не давало такого удовольствия, как на велосипеде.

Экономия времени не единственный плюс железного коня и его экологичных собратьев, в числе которых электросамокаты и моноколеса. А если какой-то из видов транспорта вами еще не освоен, то сегодня прекрасный повод наверстать упущенное. Ведь именно 22 сентября шеринговые компании готовы предоставить скидку. Татьяна Дубик:

Во всех административных районах, учреждениях образования проходили различного рода конкурсы, квесты, выставки, велопробеги. Все то, чтобы напомнить о негативном влиянии автомобилей на окружающую среду.