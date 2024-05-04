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Тренируют «особенных» спортсменов! Пообщались с инструкторами-методистами «Инвацентра»

04 мая 2024 12:09
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Юлия Самусенко, ведущая:
Каждый день в мире происходят тысячи аварий и несчастных случаев. Сотни тысяч человек узнают о неизлечимых болезнях у себя или у своих близких. Это как раз тот самый случай, который разделяет жизнь на до и после.

Алеся Алехнович, ведущая:
А многих такие ситуации выбивают из колеи. Однако немало и тех, кто оказался сильнее трагедии. Они не только справились, но и стали на ступень выше. О жизни вопреки поговорим сегодня с нашими гостями. В студии нового утра Ольга Давыдова, инструктор-методист физической реабилитации, и Николай Мохорев, старший инструктор-методист физической реабилитации Социального учреждения «Инвацентр» Общественного объединения «Белорусское общество инвалидов».

Тренируют «особенных» спортсменов! Пообщались с инструкторами-методистами «Инвацентра»-1

Александр Меженный, ведущий:
Несмотря на то, что наши девушки начали так печально, я хочу сказать в первую очередь вам большое спасибо, что вы к нам пришли. И тоже скажу, что вы делаете очень важное дело. И несмотря на то, что наши гости волнуются прямо сейчас, вот мы тут за кадром немножко переговорили, они говорят: ой, да это так тяжело, проще спортом заниматься. Оказывается, не так-то все легко и в спорте. Вот об этом сейчас и поговорим. Мы видим здесь большое количество медалей. Мы понимаем, что за всеми этими медалями стоит большой труд. Ваш труд. И хотелось бы в первую очередь знать, кто в основном приходит заниматься? То есть это люди с ограниченными возможностями в какой сфере? В какой области?

Тренируют «особенных» спортсменов! Пообщались с инструкторами-методистами «Инвацентра»-4

Николай Мохорев, старший инструктор-методист физической реабилитации Социального учреждения «Инвацентр» Общественного объединения «Белорусское общество инвалидов»:
В нашем центре занимаются спортсмены с диагнозами по опорно-двигательному аппарату. А также есть категория с психофизическим нарушением здоровья. И на постоянной основе занимаются более 50 человек.

Тренируют «особенных» спортсменов! Пообщались с инструкторами-методистами «Инвацентра»-7

Ольга Давыдова, инструктор-методист физической реабилитации Социального учреждения «Инвацентр» Общественного объединения «Белорусское общество инвалидов»:
У нас и разные виды спорта, и есть АФК. Это первая часть наших занятий. Это занятия физкультурой, чтобы размяться. А потом уже подготовка к различным видам спорта, к соревнованиям.

Александр Меженный:
Давайте конкретизируем. Какие виды спорта открыты для всех желающих?

Ольга Давыдова:
Много очень занимаются настольным теннисом. На нашей базе занимаются бочче. Причем у нас члены сборной паралимпийской. 

Далее смотрите в видео

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Юлия Самусенко # Алеся Алехнович # Александр Меженный # Ольга Давыдова

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