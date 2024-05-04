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Более 60 молодых людей собрала лидерская платформа «Команда будущего»

04 мая 2024 11:04
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Более 60 молодых людей собрала сегодня, 4 мая, в Минске лидерская платформа «Команда будущего», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 60 молодых людей собрала лидерская платформа «Команда будущего»-1

Это уникальная возможность развития навыков в области лидерства и государственного управления среди студентов и тех, кто уже определился с профессией. На этот раз прошел тренинг по мастерству публичного выступления, который был приурочен к деловой игре «Блиц дебаты». Собравшиеся активно обсуждали актуальные темы внешней и внутренней политики, демонстрируя свои знания и аналитические способности.

Более 60 молодых людей собрала лидерская платформа «Команда будущего»-4

Юлия Ермак, инженер-конструктор филиала ОАО «Гомсельмаш» «ГЗСИиТО»:
Впечатления очень большие. Я безумно переживаю, но тут собралась такая сильная молодежь. И я желаю всем удачи и классного настроения, чтобы все получили море эмоций.

Более 60 молодых людей собрала лидерская платформа «Команда будущего»-7

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь:
Наш проект поистине уникальный в нашей стране. Потому что это то место, где можно аккумулировать молодежных лидеров, прокачать их, быть с ними на связи постоянно, – это дорогого стоит. Особенно сейчас, когда начало свою работу VII Всебелорусское народное собрание, когда нужно услышать каждого.

Более 60 молодых людей собрала лидерская платформа «Команда будущего»-10

Инициатива «Команда будущего» была представлена Молодежным парламентом при Национальном собрании еще на VI Всебелорусском народном собрании в 2021 году. За время существования проекта подготовку прошли более 200 молодежных лидеров.

# Молодежь Беларуси # общество # Никита Рачиловский

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