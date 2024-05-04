Более 60 молодых людей собрала лидерская платформа «Команда будущего»

Более 60 молодых людей собрала сегодня, 4 мая, в Минске лидерская платформа «Команда будущего», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 60 молодых людей собрала сегодня, 4 мая, в Минске лидерская платформа «Команда будущего», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это уникальная возможность развития навыков в области лидерства и государственного управления среди студентов и тех, кто уже определился с профессией. На этот раз прошел тренинг по мастерству публичного выступления, который был приурочен к деловой игре «Блиц дебаты». Собравшиеся активно обсуждали актуальные темы внешней и внутренней политики, демонстрируя свои знания и аналитические способности.
Юлия Ермак, инженер-конструктор филиала ОАО «Гомсельмаш» «ГЗСИиТО»:
Впечатления очень большие. Я безумно переживаю, но тут собралась такая сильная молодежь. И я желаю всем удачи и классного настроения, чтобы все получили море эмоций.
Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь:
Наш проект поистине уникальный в нашей стране. Потому что это то место, где можно аккумулировать молодежных лидеров, прокачать их, быть с ними на связи постоянно, – это дорогого стоит. Особенно сейчас, когда начало свою работу VII Всебелорусское народное собрание, когда нужно услышать каждого.
Инициатива «Команда будущего» была представлена Молодежным парламентом при Национальном собрании еще на VI Всебелорусском народном собрании в 2021 году. За время существования проекта подготовку прошли более 200 молодежных лидеров.