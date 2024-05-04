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В главном военном медцентре Вооружённых Сил определили лучших медсестёр

04 мая 2024 12:01
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Когда милосердие – профессия. В главном военном клиническом медцентре Вооруженных Сил Беларуси определили лучших медицинских сестер. Конкурс не обошелся без творческой составляющей, но жюри оценивало прежде всего профессионализм участниц, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В главном военном медцентре Вооружённых Сил определили лучших медсестёр-1

Им приходилось решать ситуационные задачи по оказанию неотложной помощи и умело обеспечивать санитарно-противоэпидемический режим, нужный для пациентов. Ведь главное – спасти им жизнь: правильно выполнить необходимые медицинские манипуляции, наложить повязку на рану. Ведь в военный госпиталь люди так просто не попадают. Касается это и тех, кто сделал осознанный профессиональный выбор.

В главном военном медцентре Вооружённых Сил определили лучших медсестёр-4

Анна Петрович, медсестра первого хирургического отделения:
У нас очень дружная была с девчонками атмосфера с первого дня. Мы как одна команда. У нас никто не боролся за первое место, все переживали одна за одну.

В главном военном медцентре Вооружённых Сил определили лучших медсестёр-7

Игорь Косинский, начальник ГУ «432-й ордена Красной Звезды главный военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил»:
70 % успеха в лечении пациента – это то, как его будут выхаживать после операций, манипуляций, ставить капельницы, улыбнутся ли ему, как о нем позаботятся. Это все на руках медицинских сестричек.

В главном военном медцентре Вооружённых Сил определили лучших медсестёр-10

Авторитет военного госпиталя, как в народе продолжают называть «432-й ордена Красной Звезды главный военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил», сегодня очень велик. В его составе 35 специализированных отделений. И главное, чтобы работа военных врачей была востребована лишь в мирное время.

# Конкурс # общество

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