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Новости по тегу #Алеся Алехнович

Что ожидает гостей «Рыцарского феста» в Мстиславле? Узнали у маршала турнира
01 августа 2026 14:44

Что ожидает гостей «Рыцарского феста» в Мстиславле? Узнали у маршала турнира

Около 7,5 тыс. специалистов по всей Беларуси! Узнали о работе коррекционных педагогов
13 июня 2026 14:17

Около 7,5 тыс. специалистов по всей Беларуси! Узнали о работе коррекционных педагогов

Музыка без границ! Узнали, как создавался инклюзивный хор «Радость души»
11 апреля 2026 14:39

Музыка без границ! Узнали, как создавался инклюзивный хор «Радость души»

Уникальное место в Минске! Узнали, как зародилась идея открытия часовни для глухих и слабослышащих
04 апреля 2026 13:51

Уникальное место в Минске! Узнали, как зародилась идея открытия часовни для глухих и слабослышащих

Увлекательный проект – как изучают белорусский орнамент в минской гимназии, узнали из первых уст
26 января 2026 17:24

Увлекательный проект – как изучают белорусский орнамент в минской гимназии, узнали из первых уст

По местам боевой и трудовой славы – рассказываем о проекте «Звёздный поход»
24 января 2026 15:11

По местам боевой и трудовой славы – рассказываем о проекте «Звёздный поход»

Где в Минске можно окунуться на Крещение – рассказал специалист Минской организации ОСВОД
17 января 2026 12:56

Где в Минске можно окунуться на Крещение – рассказал специалист Минской организации ОСВОД

Новая профилизация – рассказываем о подготовке специалистов для работы с детьми с аутизмом в БГПУ
17 января 2026 12:44

Новая профилизация – рассказываем о подготовке специалистов для работы с детьми с аутизмом в БГПУ

25 лет заботы! Реабилитационный центр для детей-инвалидов отмечает юбилей. Поговорили с директором
18 октября 2025 12:31

25 лет заботы! Реабилитационный центр для детей-инвалидов отмечает юбилей. Поговорили с директором

Мастер-классы и яркие выступления! Что ждёт гостей фестиваля «Днепровские голоса в Дубровно»
28 июня 2025 12:05

Мастер-классы и яркие выступления! Что ждёт гостей фестиваля «Днепровские голоса в Дубровно»

Легендарный велокарнавал в Минске! «Viva Ровар» 2025 – узнали, что будет интересного
31 мая 2025 10:00

Легендарный велокарнавал в Минске! «Viva Ровар» 2025 – узнали, что будет интересного

Футбол на электроколясках! Узнали, как витебчане адаптировали игру для людей с ограниченными возможностями
03 мая 2025 14:50

Футбол на электроколясках! Узнали, как витебчане адаптировали игру для людей с ограниченными возможностями