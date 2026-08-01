Новости по тегу #Алеся Алехнович

1 и 2 августа Мстиславль на два дня превратится в настоящую средневековую столицу с рыцарскими турнирами, уличными театрами, историческими реконструкциями и атмосферой старинного города.
«Коррекционные педагоги – это довольно широкое направление работы. Это дефектологи, это сурдопедагоги, это логопеды, это люди, которые работают с детьми с особенностями в развитии, не только по нарушениям речи».
Радость, которая объединяет всех. В преддверии светлого праздника Пасхи поговорим про уникальный хор, в котором слух, осязание и душа работают в унисон. О том, как рождаются музыкальные шедевры, и о том, что значит петь сердцем, даже когда глаза не видят, поговорим с нашими гостями.
Каждый человек, независимо от возраста и особенностей здоровья, ищет свой путь к вере, к Богу. И задача церкви – сделать этот путь максимально доступным и понятным для всех. В Минске существует уникальное место, где эта задача решается с особой любовью и заботой.
«Работа над проектом началась еще в прошлом учебном году. Я наблюдала за Есенией, как она занимается в различных танцевальных коллективах, где они танцуют в народных костюмах. Мне стало интересно, знает ли она, что обозначают эти узоры на костюмах и орнамент».
Основная цель наших походов – это гражданско-патриотическое воспитание студенческой молодежи. Пройтись по местам боевой, трудовой славы белорусского народа и отдать дань памяти тем, благодаря кому мы сегодня имеем мирное небо над головой.
В Минске будет организовано три места для Крещения. Будут организованы теплые палатки, где можно переодеться, согреться. Ларьки для того, чтобы можно было купить теплый чай или что-нибудь покушать. Баня, где можно будет согреться после того как окунулись.
«Работа по формированию навыков, компитенций, знаний, умения коммуницировать, умения говорить – это педагогическая деятельность. Это то, чем занимаются учителя-дефектологи».
Ежегодно сюда обращаются сотни семей со всей страны. Какие методики реабилитации наиболее эффективны и как помочь ребенку адаптироваться в обществе?
31-й Международный фестиваль песни и музыки «Днепровские голоса в Дубровно» соберет самобытные коллективы из различных стран 28-29 июня.
«Три направления. Это «Першы ровар», это непосредственно велопарад, плюс большая концертно-развлекательная программа и, конечно, конкурсы. В этом году у нас и «ВелоЛеди», и «ВелоСемья», и «ВелоКоманда», и «ВелоКидс». Каждый найдет, чем заняться».
Сила духа, стойкость и воля к победе. Эти качества необходимы всем, а в двойном размере нужны спортсменам на инвалидных колясках. Они не просто играют в футбол, они преодолевают преграды на пути к мечте.
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