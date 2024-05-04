Как Минск подготовился к 9 Мая и где искать праздничные локации? Анонс ток-шоу «Большой город»
День Победы – праздник, который у нас считается всенародным. Герои войны на билбордах, яркие баннеры и художественные композиции на улицах и площадях. Полное погружение в атмосферу главных исторических событий Беларуси.
О том, как Минск подготовился к 9 Мая: как оформлена столица и какие мероприятия пройдут в городе, а также где искать праздничные локации, рассказали на площадке ток-шоу «Большой город». Смотрите завтра, 5 мая, в 10.00.
День Победы. Весь город – как одна большая праздничная площадка. Где искать самые атмосферные локации, окунуться в исторические реконструкции и восхититься залпами салюта. Выстраиваем победный маршрут.
В 12 часов у нас заработают все точки у Дворца спорта, на зеленой зоне до парка Победы.
Какие подарки минчанам готовят ко Дню Победы артисты и творческие коллективы?
Будет интересная, насыщенная концертная программа с участием белорусских наших молодых исполнителей, заслуженных, народных.
Музей под открытым небом. Военные фото, письма и документы, перекочевавшие на городские плакаты – возможность каждому оценить подвиг белорусского народа.
Фактически история вышла на улицы Минска.
Были найдены фотографии действительно раритетные. И фотографии подбирались по темам.
9 Мая – праздник, насыщенный событиями и мероприятия под мирным небом. В воскресенье, 5 мая, в 10.00