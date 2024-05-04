Как Минск подготовился к 9 Мая и где искать праздничные локации? Анонс ток-шоу «Большой город»

День Победы – праздник, который у нас считается всенародным. Герои войны на билбордах, яркие баннеры и художественные композиции на улицах и площадях. Полное погружение в атмосферу главных исторических событий Беларуси.

О том, как Минск подготовился к 9 Мая: как оформлена столица и какие мероприятия пройдут в городе, а также где искать праздничные локации, рассказали на площадке ток-шоу «Большой город». Смотрите завтра, 5 мая, в 10.00.