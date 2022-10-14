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Тренировались год, чтобы отобраться. Как прошёл Чемпионат по пожарно-спасательному спорту?

14 октября 2022 09:19
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3 октября в Самарканде завершился XVII Чемпионат мира среди мужчин и VIII Чемпионат мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту. В финальный день состязаний наши парни показали лучшее время в дисциплине «боевое развертывание», подтвердив статус действующих чемпионов мира. Женская сборная команда также продемонстрировала отличный результат и стала серебряным призером чемпионата. Спешим поздравить наших спортсменов и весь тренерский штаб с яркой победой.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Александр Макарчук, тренер мужской сборной Беларуси по пожарно-спасательному спорту, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, Антон Тарасевич, чемпион мира, заслуженный мастер спорта, член мужской сборной Беларуси по пожарно-спасательному спорту, и Валерия Фурик, мастер спорта международного класса Республики Беларусь, член женской сборной Беларуси по пожарно-спасательному спорту и серебряный призер чемпионата мира.

Как привести команду к победе?

Александр Меженный, ведущий:
Насколько легко или тяжело было привести к победе мужскую команду?

Тренировались год, чтобы отобраться. Как прошёл Чемпионат по пожарно-спасательному спорту?-1

Александр Макарчук, тренер сборной Беларуси по пожарно-спасательному спорту, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:
В нашем спорте не бывает такого понятия, что это легко, потому что тренировочный процесс настолько утомителен и сложен. На протяжении года люди тренируются, чтобы отобраться на чемпионат мира. Поэтому сказать легко – ничего не сказать.

Как проходят тренировки?

Александр Меженный:
Мужчины и женщины тренируются отдельно или вместе?

Александр Макарчук:
Конечно, отдельно.

Александр Меженный:
Мне казалось, девушки стремятся за парнями. Насколько успехи наших чемпионов, нашей мужской сборной влияют на то, какими рекордами вы покоряете мировые подиумы?

Тренировались год, чтобы отобраться. Как прошёл Чемпионат по пожарно-спасательному спорту?-4

Валерия Фурик, член женской сборной Беларуси по пожарно-спасательному спорту, мастер спорта международного класса Республики Беларусь:
У нас в основном команда молодых. Мы стремимся быть, как наши мужчины. Опытные спортсмены иногда дают нам советы верные.

Александр Меженный:
Давайте поговорим про сами соревнования. Четыре дисциплины для мужской и женской сборных, во всех дисциплинах участвуют спортсмены. Что это за дисциплины? Какие даются легче, а какие сложнее?

Александр Макарчук:
Всегда чемпионат мира начинается с подъема по штурмовой лестнице: на второй этаж учебной башни – для женщин, на четвертый этаж учебной башни – для мужчин. Второй день традиционно начинается с такой дисциплины, как преодоление 100-метровой полосы с препятствиями. Третий день – командная пожарная эстафета, заканчивается массовой дисциплиной, где больше всего участвует людей из команды – семь спортсменов, это боевое развертывание.

Какие состязания есть на соревнованиях?

Ольга Войтенкова, ведущая:
В этой дисциплине наши парни стали лучшими. Что из себя представляет это состязание?

Тренировались год, чтобы отобраться. Как прошёл Чемпионат по пожарно-спасательному спорту?-7

Антон Тарасевич, член мужской сборной Беларуси по пожарно-спасательному спорту, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:
Все действия начинаются от линии старта, семь человек стартуют, все подбегают к спортивному щиту, все действия одновременно начинаются, каждый делает свое. Одни начинают забирать воду. Это условно как пожарная машина, подключаются пожарные рукава, другие начинают растягивать магистральную линию, подбегают к мишеням. Мишени – это условный очаг возгорания. Чем быстрее и правильнее слаженно ты все это одновременно сделаешь, тем быстрее придет вода к очагу пожара, быстрее зальешь мишень, время останавливается. Быстрее потушишь пожар.

Александр Макарчук:
10 литров емкость.

Александр Меженный:
То есть надо перелить. Как конкурсы на корпоративах, где ложечкой носят, это примерно туда же. А тройку призеров назовите. Беларусь – первое место.

Антон Тарасевич:
Россия – вторая, Узбекистан на третьем.

Александр Меженный:
А в женском?

Тренировались год, чтобы отобраться. Как прошёл Чемпионат по пожарно-спасательному спорту?-10

Александр Макарчук:
В женском Россия – первая, Беларусь – вторая, Казахстан – третий.

Александр Меженный:
В целом позитивно смотрим в будущее, планы на золото сохраняем.

Александр Макарчук:
Обязательно. У нас цель только золото. Хотелось бы поблагодарить наше Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь в лице Синявского Вадима Ивановича за то, что дали нам возможность себя проявить, мы не подвели ни МЧС, ни нашу страну. Также нашу Федерацию пожарно-спасательного спорта Беларуси в лице Худолеева Александра Федоровича и исполнительного директора Андриенко Маргариту Петровну за то, что помогают нам и способствуют нашему развитию. Огромное спасибо от всех спортсменов!

# Спортивные соревнования # общество # Александр Меженный # Александр Макарчук # Валерия Фурик # Ольга Войтенкова # Антон Тарасевич # Вадим Синявский # Александр Худолеев # Маргарита Андриенко # Фотофакт

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