Тренировались год, чтобы отобраться. Как прошёл Чемпионат по пожарно-спасательному спорту?

3 октября в Самарканде завершился XVII Чемпионат мира среди мужчин и VIII Чемпионат мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту. В финальный день состязаний наши парни показали лучшее время в дисциплине «боевое развертывание», подтвердив статус действующих чемпионов мира. Женская сборная команда также продемонстрировала отличный результат и стала серебряным призером чемпионата. Спешим поздравить наших спортсменов и весь тренерский штаб с яркой победой. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Александр Макарчук, тренер мужской сборной Беларуси по пожарно-спасательному спорту, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, Антон Тарасевич, чемпион мира, заслуженный мастер спорта, член мужской сборной Беларуси по пожарно-спасательному спорту, и Валерия Фурик, мастер спорта международного класса Республики Беларусь, член женской сборной Беларуси по пожарно-спасательному спорту и серебряный призер чемпионата мира. Как привести команду к победе? Александр Меженный, ведущий:

Насколько легко или тяжело было привести к победе мужскую команду?

Александр Макарчук, тренер сборной Беларуси по пожарно-спасательному спорту, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:

В нашем спорте не бывает такого понятия, что это легко, потому что тренировочный процесс настолько утомителен и сложен. На протяжении года люди тренируются, чтобы отобраться на чемпионат мира. Поэтому сказать легко – ничего не сказать. Как проходят тренировки? Александр Меженный:

Мужчины и женщины тренируются отдельно или вместе? Александр Макарчук:

Конечно, отдельно. Александр Меженный:

Мне казалось, девушки стремятся за парнями. Насколько успехи наших чемпионов, нашей мужской сборной влияют на то, какими рекордами вы покоряете мировые подиумы?

Валерия Фурик, член женской сборной Беларуси по пожарно-спасательному спорту, мастер спорта международного класса Республики Беларусь:

У нас в основном команда молодых. Мы стремимся быть, как наши мужчины. Опытные спортсмены иногда дают нам советы верные. Александр Меженный:

Давайте поговорим про сами соревнования. Четыре дисциплины для мужской и женской сборных, во всех дисциплинах участвуют спортсмены. Что это за дисциплины? Какие даются легче, а какие сложнее? Александр Макарчук:

Всегда чемпионат мира начинается с подъема по штурмовой лестнице: на второй этаж учебной башни – для женщин, на четвертый этаж учебной башни – для мужчин. Второй день традиционно начинается с такой дисциплины, как преодоление 100-метровой полосы с препятствиями. Третий день – командная пожарная эстафета, заканчивается массовой дисциплиной, где больше всего участвует людей из команды – семь спортсменов, это боевое развертывание. Какие состязания есть на соревнованиях? Ольга Войтенкова, ведущая:

В этой дисциплине наши парни стали лучшими. Что из себя представляет это состязание?

Антон Тарасевич, член мужской сборной Беларуси по пожарно-спасательному спорту, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:

Все действия начинаются от линии старта, семь человек стартуют, все подбегают к спортивному щиту, все действия одновременно начинаются, каждый делает свое. Одни начинают забирать воду. Это условно как пожарная машина, подключаются пожарные рукава, другие начинают растягивать магистральную линию, подбегают к мишеням. Мишени – это условный очаг возгорания. Чем быстрее и правильнее слаженно ты все это одновременно сделаешь, тем быстрее придет вода к очагу пожара, быстрее зальешь мишень, время останавливается. Быстрее потушишь пожар. Александр Макарчук:

10 литров емкость. Александр Меженный:

То есть надо перелить. Как конкурсы на корпоративах, где ложечкой носят, это примерно туда же. А тройку призеров назовите. Беларусь – первое место. Антон Тарасевич:

Россия – вторая, Узбекистан на третьем. Александр Меженный:

А в женском?