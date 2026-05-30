Белорус планировал передачу взятки руководителю предприятия, прокуратура Минска направила дело в суд

Прокуратура г. Минска направила в суд уголовное дело в отношении 60-летнего уроженца Гродненской области, обвиняемого в приготовлении к даче взятки в крупном размере, сообщает Telegram-канал Генеральной прокуратуры Беларуси.

Как сообщается, в 2022 году обвиняемый согласовал с представителем зарубежного винно-коньячного завода оказание содействия в передаче взятки гендиректору одного из белорусских предприятий, которые осуществляют выпуск алкогольной продукции. Обвиняемый некоторый период времени являлся сотрудником белорусского предприятия и имел дружеские отношения с генеральным директором.

Далее мужчина в ходе личных встреч с руководителем белорусского предприятия смог заручиться согласием на благоприятное решение вопросов, в том числе в вопросе оказания содействия в увеличении объема приобретаемой предприятием продукции у иностранного винно-коньячного предприятия, ее беспрепятственной приемке, в обмен на денежное вознаграждение.

В августа 2024 года уроженцу Гродненской области были переданы лицом, представляющим интересы иностранного предприятия, 10 тысяч евро, из которых 2 тысячи евро – его вознаграждение за пособнические действия. Еще 8 тысяч евро ему требовалось передать гендиректору белорусского предприятия. Правоохранительные органы задержали мужчину до передачи взятки.

Фото: скриншот видео в Telegram-канале Генеральной прокуратуры Беларуси